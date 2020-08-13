"Они просто уничтожают людей": белорусский милиционер после обращения к коллегам покинул страну (видео)

В своем обращении Колос призвал коллег не применять насилие в отношении белорусов.

Участковый милиционер Иван Колос, служивший в Гомеле, сегодня покинул страну. Вчера он записал резонансное видеообращение к коллегам и разослал его блогерам в Telegram.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

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«Через двадцать минут после того, как обращение появилось в Интернете, начальство начало стучать в мою дверь. Я не открывал им дверь. Они потребовали удостоверение и жетон. Я их с балкона сбросил. Для меня это был конец, когда я увидел, чем занимаются мои коллеги на улицах Минска! Они просто уничтожают людей. Я знаю, среди нас есть нормальные сотрудники, которые против насилия, но они боятся высказаться, боятся потерять работу. Мое обращение может кого-то затронуть, может, коллеги меня услышат», - сказал Иван Колос.

Он добавил, что пока не может вернуться, так как поступила информация о том, что руководство ищет возможную компрометирующую информацию против него.

В своем обращении Колос призвал коллег не применять насилие в отношении белорусов.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать.

12 августа в Беларуси началась акция по блокированию дорог . В этот же день в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также гражданку Оксану Алешину. Волонтеров обвиняют в организации массовых беспорядков, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Некоторые сотрудники государственных органов и журналисты госканалов на фоне протестов публично заявляют об увольнении.

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Автор: Андрей Василюк