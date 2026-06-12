Украинцы с 15-летним страховым стажем не смогут выйти на пенсию в 60 лет.

В Украине немало пенсионеров, у которых небольшой страховой стаж. Поэтому для них особенно болезненным является вопрос будущих пенсионных выплат. Мы разобрались, на какую сумму можно рассчитывать, если стаж 15 лет – какая будет пенсия в таком случае, интересует многих людей. Для этого нужно подставить свои данные в специальную формулу для расчетов.

Ваш стаж 15 лет – какая будет пенсия

Будущим пенсионерам важно знать, что пенсионные выплаты начисляются не всем пожилым людям автоматически, а только лицам с достаточным количеством лет стажа. В 2026 году пенсия в Украине назначается при наличии хотя бы 33, 23 или 15 лет стажа в 60, 63 и 65 лет соответственно.

Таким образом, пенсия со стажем 15 лет начисляется только людям, которым исполнилось 65 лет. Важно отметить, что в будущем требования к минимальному стажу для пенсии будут увеличиваться.

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Зная размер заработной платы и количество лет работы, можно рассчитать примерный размер будущих выплат. Для этого на сайте ПФУ есть пенсионный калькулятор. Какой будет пенсия при 15 годах стажа, в значительной степени зависит от вашего заработка. Если зарплата была высокой, то даже с небольшим стажем можно рассчитывать на хорошую пенсию. Но если вы работали на "минималку", то и пенсия, вероятно, будет низкой.

В то же время государство устанавливает минимальную сумму, меньше которой пенсионеру выплачивать не могут. Как отмечает Пенсионный фонд Украины, если украинец не работает, то независимо от возраста его пенсия не может составлять менее 3406 гривень. Даже если по расчетам получилось меньше, сумму "подтянут" до этого показателя.

Лицам, не имеющим даже 15 лет стажа, вместо "возрастной" назначается социальная пенсия в 65 лет. Ее размер в 2026 году составляет 2595 гривень.

УНИАН напоминает, что представителям некоторых профессий в Украине начисляется двойной стаж. Даже если они проработали всего 15 лет, фактически для установления пенсии их стаж будет больше. Если стаж меньше 15 лет, существуют также способы увеличить этот показатель – например, учесть период декрета или просто "докупить" недостающие годы.

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