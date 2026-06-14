Рассказываем, что дает раствор соды для опрыскивания огурцов и как ее еще можно использовать для этих овощей.

Огурцы - культура, которая особенно чувствительна к состоянию почвы и защите от болезней. Даже простые подручные средства часто становятся частью ухода за ними.

Одним из таких доступных вариантов считается пищевая сода - ее используют для обработки растений и ухода за грунтом.

Ниже разберем, как правильно обработать огурцы пищевой содой.

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Что дает раствор соды для опрыскивания огурцов

Пищевая сода (гидрокарбонат натрия) - это простое средство, которое огородники используют для ухода за огурцами. Сода не может заменить удобрения или дать полноценную защиту, но может помочь в ряде ситуаций.

Так, слабый раствор соды слегка влияет на кислотность почвы, если она слишком закислена - огурцы лучше растут в нейтральной или слабокислой среде, там питательные вещества усваиваются легче. Главное - это не переборщить, чтобы не нарушить баланс грунта.

Сода может защищать растения от болезней и вредителей - при опрыскивании раствор образует на листьях и стеблях тонкую защитную пленку. Чаще всего ее применяют против грибков, например мучнистой росы, а также как мягкое средство против тли и клещей.

Итак, чем хорош раствор соды для огурцов:

помогает немного снизить кислотность почвы;

улучшает усвоение питательных веществ;

сдерживает развитие грибков;

снижает активность тли и паутинного клеща;

при правильном использовании действует мягко и не накапливается в плодах .

Использовать соду стоит аккуратно и не слишком часто - это вспомогательное средство, а не основная защита для растений.

Как приготовить содовый раствор для опрыскивания огурцов

Соду можно использовать по-разному - в сухом виде или в виде раствора, в зависимости от ситуации. Есть несколько вариантов.

Легкий раствор для профилактики болезней готовят и применяют так:

1 ст. л. соды на 10 л теплой, отстоянной воды;

опрыскивают утром или вечером, без яркого солнца;

обрабатывают каждые 10-14 дней.

Особое внимание нужно уделить нижней стороне листьев.

Также помогает сдерживать развитие болезней опрыскивание огурцов содой с йодом:

1 ст. л. соды разводят в 5 л теплой воды и хорошо перемешивают;

добавляют 1 ч. л. йода и 1 ст. л. жидкого хозяйственного мыла, все тщательно размешивают;

опрыскивают огурцы по листу, стараясь равномерно обработать всю поверхность, особенно нижнюю сторону листьев.

Такую обработку обычно повторяют примерно раз в 10 дней, утром или вечером, когда нет яркого солнца.

Сода в сухом виде - для почвы:

берут 1-2 ст. л. соды на 1 кв. м грядки;

равномерно рассыпают по почве и слегка заделывают рыхлением;

поливают водой.

Вносить достаточно 1 раза за сезон (весной или перед посадкой), а при сильной кислотности можно использовать до 3 ложек соды, но после проверки pH почвы.

Концентрированный содовый раствор против вредителей:

2-3 ст. л. соды разводят в 10 л воды;

добавляют 1 ст. л. жидкого мыла или немного растительного масла (для лучшего прилипания);

опрыскивают каждые 7-10 дней до исчезновения вредителей.

Обрабатывают не только пораженные, но и соседние кусты.

Что важно помнить:

при частом использовании соды может нарушиться баланс почвы;

признаки передозировки соды - пожелтение листьев, подсыхание краев, замедленный рост;

перед обработкой лучше протестировать раствор на одном растении и подождать 24 часа;

опрыскивать лучше в сухую, безветренную погоду, вечером важно, чтобы листья успели высохнуть.

Сода помогает поддерживать здоровье огурцов, но работает эффективно только при грамотном и умеренном применении.

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