У Трампа заговорили о скором мире с Ираном, но пригрозили 'военным вариантом'

Хегсет заверил, что в случае подписания мирного соглашения США немедленно приступят к разблокировке Ормузского пролива.

США и Иран уже находятся на пороге заключения мирного соглашения, а более активные переговоры могут продолжиться уже в ближайшее время. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в эфире программы CBS "Face the Nation".

По словам Хегсета, недавние удары ливанской организации "Хезболла" по Израилю не помешают США и Ирану заключить меморандум о прекращении огня. Однако он подчеркнул, что Тегеран должен заставить "Хезболлу" прекратить удары.

Также глава Пентагона добавил, что США настаивают на том, чтобы одним из условий будущего мирного соглашения был полный отказ Ирана от разработки и производства ядерного оружия.

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"Президент Трамп предельно ясно заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, никогда. Точка. Ирану не будут выделяться деньги, пока он не выполнит свои обязательства. Здесь нет доверия, мы будем проверять всё. Ядерные материалы будут уничтожены и вывезены из страны, а ядерная программа будет прекращена. Проливы будут открыты", - подчеркнул Хегсет.

Также Хегсет не исключает то, что США могут продолжить наносить удары по Ирану, если Тегеран откажется от подписания соглашения. По его словам, это должно успокоить американских союзников в регионе.

"Мы позаботимся о том, чтобы военный вариант оставался. И это главное отличие этого плана от СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - УНИАН) и того, как это сделал Обама (44-й президент США Барак Обама - УНИАН). Обама умолял Иран о сделке, а мы бомбили Иран, затем ввели блокаду Ормузского пролива, затем пропускали корабли через страну, а затем возобновляли блокаду по мере необходимости, чтобы гарантировать, что они сядут за стол переговоров для заключения выгодной сделки", - рассказал глава Пентагона.

Хегсет заверил, что в случае подписания мирного соглашения США немедленно приступят к разблокировке Ормузского пролива:

"Президент Трамп заявил, что немедленно приступит к выполнению своих обещаний, и именно этого мы будем ожидать от иранцев".

Также Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп обеспечил американцам энергетическую независимость внутри страны. Однако ведущая программы "Face the Nation" Маргарет Бреннан отметила, что цены на энергоносители сейчас довольно высокие. Хегсет ответил, что они снижаются.

США и Иран собираются подписать мирное соглашение

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран окончательно согласовали условия мирного соглашения. По его словам, документ должны подписать уже сегодня, 14 июня.

Трамп заверил, что сразу после подписания мирного соглашения Ормузский пролив будет открыт для всех. Однако подробно раскрывать содержание соглашения президент США не стал.

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