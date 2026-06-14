Неожиданный визит: к украинским полярникам заглянул самый большой пингвин в мире (видео)

В поисках пищи эти птицы иногда погружаются на глубину около 500 метров.

На станцию "Академик Вернадский", расположенную на острове Галиндез, заглянул императорский пингвин. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

По словам исследователей, это самый крупный пингвин в мире, который встречается только в Антарктике, однако для жизни выбирает более холодные территории ледяного Юга. В частности, он может заходить на несколько сотен километров вглубь континента, где размножается антарктической зимой – когда темно и очень морозно.

В районе станции "Академик Вернадский", как добавляют ученые, этому виду слишком жарко, поэтому ближайшая колония расположена более чем в 300 км от станции. Поэтому когда императорские пингвины приходят в гости к украинским полярникам – это настоящее событие, объяснили в центре.

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"Мы возвращались на лодке после работы в океане. Все молчали, как вдруг наша коллега Лиза воскликнула: "Там пингвин, пингвин!". Сначала мы не могли понять, почему она так эмоционально реагирует, ведь у нас гнездятся тысячи субантарктических пингвинов. А потом как поняли…", – рассказал биолог 31-й Украинской антарктической экспедиции Владислав Хрещенюк.

Известно, что предыдущая экспедиция встречала императорского пингвина в прошлом году на льду в нескольких километрах от "Академика Вернадского". А именно последнее зафиксированное посещение острова Галиндез было в июне 2024 года.

"Тогда, как и сейчас, станцию посетил молодой пингвин: это легко определить по серой окраске на некоторых частях головы. Но если сейчас неожиданный гость пробыл недолго – полярники заметили его днем, а на следующее утро птица уже исчезла, то два года назад он приплывал два раза подряд и по несколько дней изучал Галиндез и станцию", – говорится в сообщении.

Интересные факты об императорских пингвинах:

Их рост достигает 120 сантиметров, а вес – 50 килограммов.

В поисках пищи они иногда погружаются на глубину около 500 метров.

Единственные из пингвинов, размножающиеся в антарктическую зиму.

Не строят гнезда из камешков для выведения птенцов, а высиживают яйцо на лапах.

В 2026 году Международный союз охраны природы отнес их к видам, находящимся под угрозой исчезновения. Критическое сокращение популяций происходит из-за таяния морского льда в Антарктике.

Пингвин в 2000 км от дома

Как писал УНИАН, биологи с украинской полярной станции "Академик Вернадский", которая находится на острове Галиндез, неожиданно встретили королевского пингвина. Это стало большой неожиданностью, так как ближайшая колония этих птиц зафиксирована на расстоянии 2 тыс. км. Королевского пингвина заметили на одном из соседних островов Бут, который находится рядом с Галиндезом. Эта территория известна тем, что там гнездятся сразу 3 вида пингвинов, обитающих в районе украинской станции.

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