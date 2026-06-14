В Тоскане можно бесплатно пожить на вилле, но есть важный нюанс

Предложение может показаться не столь привлекательным, когда вы узнаете подробности.

Желающие временно пожить в итальянской Тоскане могут получить бесплатное жилье в виллах и исторических домах, если согласятся присматривать за недвижимостью во время отсутствия владельцев. Об этой возможности пишет румынское издание Cotidianul.

Речь идет о формате, известном в мире как house sitting. Участники программы получают жилье без арендной платы, но берут на себя ряд обязанностей, связанных с содержанием жилья, пока владельцы находятся в длительном отъезде или вообще не живут в доме постоянно и бывают в нем только по выходным или во время отпуска. Как сообщает издание, помимо ухода за самим домом по соглашению с владельцем в обязанности может входить уход за садом, домашними животными и выполнение мелких поручений.

Авторы публикации отмечают, что мечта о жизни в одном из самых живописных регионов Италии может стать реальностью без затрат на аренду для тех, кто готов взять на себя ответственность за чужое имущество. При этом программа не требует больших инвестиций, в отличие от известной схемы покупки заброшенного дома за символическую цену с последующим ремонтом на десятки или даже сотни тысяч евро.

Видео дня

"Для многих участников этот опыт – не только возможность сэкономить деньги, но и шанс пожить некоторое время в тосканской обстановке, вдали от суеты больших городов. В то же время владельцы получают выгоду от присмотра за домами и их обслуживания во время своего отсутствия", – говорится в публикации.

Что пишут люди в комментариях

Публикация вызвала неоднозначную реакцию среди читателей. Часть комментаторов положительно восприняли идею и заявили о желании воспользоваться такой возможностью. Некоторые пользователи прямо написали, что хотели бы поехать в Италию или получить больше информации об участии в программе.

В то же время нашлись и скептики. Один из читателей заметил, что уход за домом, садом и животными может фактически превратиться в полноценную работу без оплаты.

"Со всем уважением к владельцам вилл… Но если в качестве арендной платы мне приходится ухаживать за домом, животными, садом и т. д… Это занимает всю мою неделю, это в любом случае невыгодно. Если им нужна прислуга… тогда… прислуге нужно платить", – написал читатель.

Также комментаторы отмечают, что на самом деле подобные предложения доступны далеко не каждому, и даже гражданам других стран ЕС могут отказать.

"Те, кто хочет попробовать, должны обратиться в муниципальные администрации, прежде чем отправляться! Совет: будьте осторожны, если вы говорите на румынском, вам откажут с самого начала", - написал один из читателей.

Другие предложения бесплатного проживания в Европе

Как писал УНИАН, в Великобритании действует волонтерская программа, в рамках которой предлагают бесплатное проживание на уютном острове Скомер в Уэльсе. В обмен на это волонтеры должны считать местных птиц и отслеживать прочую дикую природу.

Также мы рассказывали о вакансии смотрителя кошек на греческом острове Сирос. Участникам предлагают бесплатное жилье и завтраки в обмен на кормление кошек и уборку за ними.

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