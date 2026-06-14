У популярного материала для утепления дома нашли серьезный недостаток

Также важно хранить этот материал правильно.

Графитовый пенопласт в последние годы является одним из наиболее популярных материалов для утепления дома. Однако у этого материала есть и слабое место, пишет KB.pl.

Отмечается, что графитовый пенопласт очень быстро нагревается на солнце. В жаркие дни температура поверхности плит из этого материала может достигать даже 70–80 °C. Этого достаточно, чтобы возникли деформации, ослабление клея и проблемы с долговечностью фасада.

В издании напомнили, что графитовый пенопласт содержит добавку графита, улучшающую теплоизоляцию. Благодаря этому он лучше ограничивает потерю тепла, чем классический белый пенопласт, но в то же время гораздо интенсивнее поглощает солнечное излучение.

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В издании поделились, что самой большой проблемой графитового пенопласта является тепловое расширение. Под воздействием высокой температуры плиты из этого материала начинают менять свою форму и деформироваться.

В результате теплового расширения начинает возникать деформирование плит. Один слой нагревается сильнее другого, из-за чего графитовый пенопласт начинает деформироваться. Со временем этот эффект приводит к неровностям фасада.

В издании добавили, что из-за высокой температуры также возникают проблемы с клеевыми растворами. Нагретая стена и горячий графитовый пенопласт приводят к слишком быстрому испарению воды из клея. Раствор начинает схватываться на поверхности, не успев должным образом соединить плиту с основанием.

В издании подчеркнули, что работы по утеплению дома с помощью графитового пенопласта лучше всего проводить при температуре от 5 до 25 °C. При более высокой температуре появляется риск возникновения проблем, особенно при интенсивном солнечном излучении.

Кроме того, при работе с графитовым пенопластом обязательно должна быть предусмотрена защита фасада - специальные солнцезащитные сетки, ограничивающие прямое воздействие ультрафиолетовых лучей и снижающие нагрев плит. На практике часто используются также светлые геотекстильные материалы или светоотражающие козырьки.

Также в издании отметили, что графитовый пенопласт нужно хранить правильно. Пакеты с этим материалом не должны лежать в течение многих часов под прямыми солнечными лучами.

Запрещенный почти 100 лет материал возвращается в строительство

Ранее в Daily Galaxy рассказали, что костробетон возвращается в строительную отрасль в качестве разрешенного материала для теплоизоляции зданий. Международный совет по строительным нормам недавно одобрил использование конопляно-известковых конструкций для включения в Международный жилищный кодекс.

Этот материал обладает специфическими характеристиками по работе с влагой, известными как гигроскопичность. Открытая пористая структура позволяет стенам поглощать водяной пар из внутренних помещений в периоды высокой влажности.

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