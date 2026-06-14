РФ 'крайне медленно' наступает в Украине, и изменения ситуации не предвидится, - France24

Создание непроходимой для техники и живой силы врага зоны поражения стало главной причиной срыва российской наступательной кампании.

Спустя более чем четыре года после начала российской полномасштабной агрессии оккупантам все реже удается захватывать украинские территории, а в некоторых районах украинским силам удалось выстроить надежную оборону.

Как пишет france24, это иллюстрирует растущие трудности, с которыми сталкивается российская армия. Издание привело мнение российских военных экспертов о том, что российское наступление продвигается крайне медленными темпами. Причина этого заключается в насыщенности фронта дронами. При этом, если ресурсы Сил обороны Украины не будут "полностью исчерпанными", то ускорения темпов российского наступления не предвидится.

Ответом на создание Украиной килл-зоны Россия сделала тактику инфильтрации, когда в серую зону просачиваются отдельные солдаты. Они стараются в одиночку держать позиции в ожидании подкрепления.

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"Эта тактика принесла определенный успех, особенно во время захвата Покровска в конце прошлого года. Хотя для того, чтобы она принесла результаты, может потребоваться много времени", - считают авторы.

Сейчас вместо широкого продвижения на фронте российская армия пытается оккупировать Константиновку в Донецкой области. При этом российский диктатор заявляет, что полный захват Донецкой и Луганской областей и является конечной целью его армии.

Украина при этом планирует довести Россию, в том числе дальними ударами по нефтяной инфраструктуре, до того момента, когда Путин будет вынужден вести переговоры.

"Можно с уверенностью сказать, что ситуация для нас перестала ухудшаться", – сказал изданию украинский аналитик Николай Белесков.

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Напомним, что по оценкам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в результате боевых действий в мае соотношение освобожденных и утраченных территорий составляет почти 100 квадратных километров в пользу Украины.

Аналитики ISW считают, что Украина в значительной степени остановила российское весенне-летнее наступление 2026 года. Если с декабря 2025 года по май 2026-го российские войска смогли захватить или проникнуть лишь на 40,64 квадратных километра территории, тогда как за аналогичный период годом ранее их продвижение составило более 515 квадратных километров.

По оценке военного обозревателя Дениса Поповича, летняя фаза наступления практически сошла на нет. Он считает, что они могут попытаться активизировать попытки продвижения на юге - в Запорожской области. Хотя это выглядит сомнительно с учетом активизации украинских ударов по логистике на оккупированных территориях.

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