В мире осталось только одно такое дерево: ученые пытаются спасти вид

Последний дикий экземпляр дал семена, которые могут превратиться в новые деревья.

Ученые пытаются спасти одно из самых редких деревьев в мире – чилийское дерево-одуванчик (Dendroseris neriifolia). Как сообщает National Geographic, этот вид может получить новый шанс на выживание, когда группе исследователей удалось собрать семена с последнего известного дикого экземпляра. Дерево растет на крутом утесе на острове Робинзона Крузо - крайне отдаленном острове у побережья Чили. Чтобы оно окончательно не рухнуло в ущелье, его удерживают специальными растяжками.

Dendroseris neriifolia в природе растет на островах в Тихом океане. За последние столетие численность этого дерева критически сократилась. В 1980-х годов было обнаружено семь экземпляров. В 1990-х годах уже было только два. А после того, как дерево в ботаническом саду ВердеНативо в Чили упало со скалы, сегодня в дикой природе осталось только одно дерево вида.

Королевский ботанический сад в Кью Великобритании пояснил, что этот вид деревьев сильно пострадал от потери среды обитания, распространения инвазивных видов и неудачных попыток обеспечить его выживание.

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Семена, собранные с последнего известного экземпляра, были добавлены в инициативу "Банк семян тысячелетия". Собранные образцы были доставлены в Англию, где начались эксперименты по проращиванию. Всего было получено двадцать девять семян, 25 из которых, согласно рентгеновскому анализу ученых из Ботанического сада, потенциально жизнеспособны. Семь саженцев уже прижились.

Исследователи рассказали, что на случай неудачи в экспериментов или потери дикорастущего дерева, у людей останутся резервный запас семян, которые также можно будет попытаться прорастить.

Чем интересно дерево-одуванчик

Ученые говорят, что вид Dendroseris neriifolia представляет собой уникальную линию. Растение выглядит, как дерево, но на самом деле является видом цветковых растений и принадлежит к роду астровых. Это далекий родственник обыкновенного одуванчика и ромашек. Растение превратилось в дерево благодаря условиям на отдаленном острове. Тысячелетиями оно росло в месте, где не было конкуренции, постоянно увеличиваясь и со временем превратилось в полноценное дерево.

Исследования лесов - больше новостей

Напомним, что недавно ученым удалось установить, что деревья прекращают активный рост задолго до того, как сбросят листья. И хотя процесс фотосинтеза продолжается, растение уже не наращивает древесину. Это открытие меняет взгляд на леса, как источник борьбы с выбросами углекислого газа. Дело в том, что надолго и прочно связать молекулы газа деревья могут только в древесине. Это значит, что леса годами поглощали меньше вредных выбросов, чем считалось ранее.

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