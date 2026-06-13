Аппетитный молодой картофель отлично сочетается со сметаной и чесноком.

Молодая картошка - блюдо, без которого невозможно представить лето в Украине. Миллионы украинцев с нетерпением ждут июня, чтобы выкопать первые мелкие клубни. При этом все знают, что идеальной добавкой к такому гарниру считается зелень и чеснок. Именно они придают привычному овощу тот незабываемый вкус лета, из-за которого так хочется добавки.

Молодая картошка с укропом и чесноком в сметане

Данный рецепт считается универсальным и любимым всеми - от такого блюда никто не откажется. Ароматная молодая картошка в сметане получается в меру пряной и очень ароматной. Кисломолочный продукт придает гарниру сливочный аромат, смягчая остроту чеснока. В результате получается превосходный баланс вкусов.

Чтобы у вас получилась идеальная молодая картошка в сметане с укропом, рецепт советует подготовить такие ингредиенты:

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полкилограмма картофеля;

четыре зубчика чеснока;

пучок укропа;

две столовые ложки подсолнечного масла;

щепотка соли;

специи и дополнительная зелень по вкусу (можно добавить петрушку и зеленый лук).

Клубни можно готовить как с кожурой, так и без - в первом случае сохранится больше полезных веществ. Если готовите картошку в нечищенном виде, то тщательно промойте от грязи с помощью скребка. Выложите овощи в кастрюлю и полностью залейте водой. Они должны быть примерно одинакового размера, поэтому самые крупные плоды разрежьте ножом.

Варите клубни примерно 15-20 минут, пока они почти дойдут до готовности. После закипания обязательно посолите воду, чтобы гарнир не был пресным. Пока овощи варятся, промойте и мелко нарежьте укроп, а чеснок пропустите через пресс или мясорубку. Смешайте оба ингредиента со сметаной.

Когда вареная молодая картошка почти приготовилась, достаньте её из кастрюли и откиньте на дуршлаг. На сковороде разогрейте масло и выложите туда клубни. Залейте сметанным соусом и тушите на среднем огне под крышкой.

Жарится молодая картошка на сковороде недолго - три-четыре минуты до появления золотистой корочки. Клубни получаются зажаристыми снаружи и нежными внутри. Попробуйте гарнир на вкус и по желанию добавьте дополнительную зелень, а также соль или специи. Подавайте с мясом, рыбой или салатом из свежих овощей.

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