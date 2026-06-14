В РФ предложили взрывать собственные танкеры у европейских берегов

Так россияне хотят бороться с задержаниями танкеров, нарушающих морские правила.

Чтобы защитить российские танкеры теневого флота от ареста со стороны западных стран, их нужно отправлять в рейс заминированными. С таким предложением выступил бывший глава Роскосмоса, сенатор российского парламента Дмитрий Рогозин.

Комментируя арест российского танкера Великобританией, политик предложил минировать такие суда и взырвать в территориальных водах европейских стран.

"Полагаю, что надо минировать используемые нами танкеры. Инициация [взрыва] должна происходить в случае поступления соответствующих команд или при отклонении танкера от маршрута и принудительного его захода в чужой порт. Пару раз бахнет у них под носом с разливом нефти и соответствующими экологическими последствиями, сразу одумаются", - написал Рогозин в своем телеграм.

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При этом из его поста никоим образом не следует, что перед подрывом своего танкера россияне эвакуируют с него экипаж.

Арест российского танкери в Ла-Манше

Как писал УНИАН, ранее сегодня британский премьер Кир Стармер сообщил, что британские военные остановили танкер "теневого флота" России при попытке пройти через пролив Ла-Манш.

Ранее подобные задержания российских танкеров уже осуществляли Франция, Швеция, США и другие страны. Однако в большинстве случаев спустя время и сами танкеры, и их экипажи отпускали на все четыре стороны.

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