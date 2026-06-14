Песок для строительства должен обладать опреденными свойствами, и такого песка у саудитов нет.

Обладательница одной из крупнейших пустынь на Земле, Саудовская Аравия, все ранво закупает природный строительный песок в Австралии. Портал Ecoticias объяснил, зачем страна покупает песок, хотя повсюду дюны.

Причина в зернистости песка. Для правильного замешивания бетона песок должен обеспечивать хорошее сцепление, а значит – обладать шероховатыми краями. К тому же песчинки должны быть разного размера. Такой песок в природе формирует вода – в реках, озерах и морях. Причем пресноводные, морские и искусственные источники производит материал с различными свойствами.

Пустыня же формирует другой песок. Там ветер переносит песчинки, подбрасывает их и постоянно трет друг о друга. Со временем многие песчинки становятся гладкими, округлыми и слишком однородными, чтобы хорошо работать в обычном конструкционном бетоне.

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Бетон – это смесь цементного раствора, воды и заполнителей, то есть песка и щебня, которые составляют большую часть его объема. Представьте себе горсть крошечных обломков печенья вместо маленьких стеклянных бусин. Обломки сцепляются друг с другом. Бусины скользят.

Эта разница имеет значение внутри стены, моста или башни. Исследования бетоносмесей показали, что форма частиц, особенно угловатость, тесно связана с удобоукладываемостью бетона и его прочностью на сжатие. При этом если увеличить долю пустынного песка в бетоне, то это увеличит количество мельчайших пор и снизит прочность бетона.

Где находится песок, подходящий для строительства

Больше всего пористого песка – в Австралии. Именно оттуда, преимущественно, везут его в Саудовскую Аравию, как строительный материал. Также страна закупает песок в Китае, Турции, Испании и США.

Риски чрезмерной добычи песка

Проблема в том, что полезный песок часто находится в живых, а не пустых местах. Его перемещают реки. Побережья используют его в качестве буфера. Морские места обитания различных существ также зависят от песка, а люди зависят от них: песок обеспечивает рыбную ловлю, чистую воду, защищает от штормов. В докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) за 2026 год говорится, что песок, оставленный в экосистемах, поддерживает водную безопасность, продовольственные системы, средства к существованию, жилье и территориальную целостность.

Чрезмерная добыча ресурсов может оставить шрамы. ЮНЕП предупреждает, что добыча ресурсов из рек, побережий и морских экосистем может способствовать эрозии, проникновению соленой воды в водоносные горизонты, снижению защиты от штормов и нанесению ущерба биоразнообразию. Последствия могут проявиться далеко за пределами блестящей башни, для строительства которой был использован бетон.

Как Португалия спасает пляжи при помощи песка

Напомним, что в Португалии планируют перевезти 2,2 миллиона тонн песка, чтобы восстановить пляжи курортного региона Алгарве. Песок добывают с морского дна, везут на корабле и равномерно рассыпают вдоль берега. Благодаря этому пляж должен расшириться примерно на 37 метров. Так побережье защищают от эррозии и вымывания в море.

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