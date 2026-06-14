Три знака Зодиака столкнутся с испытаниями в ближайшие дни

Лучше избегать конфликтных тем и не принимать важных решений под влиянием сильных чувств.

Составлен гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2026 года. Период принесет судьбоносные испытания и перемены трем знакам Зодиака. Главную роль в ближайшие дни сыграет Венера, однако сначала внимание будет сосредоточено на новолунии в Близнецах, которое усилит значение общения, новых знакомств и обмена идеями, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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15 июня Венера образует гармоничный аспект с Ураном, что благоприятно скажется на романтической сфере и взаимодействии с окружающими. Уже 17 июня планета любви сформирует тригон с Нептуном, усиливая интуицию, творческое мышление, сострадание и эмоциональную чувствительность.

Однако середина недели окажется более напряженной. Венера вступит в противостояние с Плутоном, что может спровоцировать ревность, стремление к контролю, навязчивые мысли и эмоциональные крайности. В этот период лучше избегать конфликтных тем и не принимать важных решений под влиянием сильных чувств.

Более спокойная и теплая атмосфера вернется к концу недели, когда начнется сезон Рака. 21 июня Солнце перейдет в этот знак, а вместе с этим наступит летнее солнцестояние. В течение последующих недель многие станут более чувствительными, эмоциональными и сосредоточенными на семье, доме и внутреннем комфорте.

Рак

Начало недели может оказаться непростым. Из-за напряженных аспектов Луны, Нептуна, Сатурна, а также противостояния Венеры и Плутона возможно снижение уверенности в себе и тревога по поводу финансов.

Если вас беспокоит денежный вопрос, стоит временно отказаться от лишних расходов и внимательно пересмотреть свое финансовое положение. Уже в конце июня, когда Юпитер перейдет в знак Льва, ситуация начнет постепенно улучшаться.

Также могут напомнить о себе старые эмоциональные переживания. Важно не замыкаться в себе и делиться своими чувствами с близкими людьми. Поддержка друзей и семьи поможет быстрее справиться с внутренним напряжением. Старайтесь уделять больше времени себе, заниматься тем, что приносит спокойствие, и чаще общаться с позитивно настроенными людьми.

Лев

В начале недели Львы могут столкнуться с волнением и напряжением, особенно в профессиональной сфере. Возможны ситуации, в которых придется искать компромисс и учитывать интересы других людей.

Середина недели потребует особой осторожности. Оппозиция Венеры и Плутона способна спровоцировать борьбу за влияние или желание доказать свою правоту любой ценой. Важно не искать виноватых, а сосредоточиться на решении возникающих проблем.

Если вы сами допустили ошибку, лучше признать ее и исправить последствия. Такой подход поможет избежать более серьезных трудностей в будущем.

На протяжении всей недели полезно действовать обдуманно и не спешить с выводами. Внимание к деталям позволит вовремя заметить потенциальные проблемы и предотвратить их развитие.

Скорпион

Для Скорпионов эта неделя может стать временем глубоких эмоциональных переживаний. На поверхность способны выйти старые комплексы, страхи, ревность и недоверие. В некоторых случаях подобные чувства могут исходить не от вас, а от окружающих людей.

Оппозиция Венеры и Плутона способна усиливать подозрительность, неуверенность и стремление контролировать происходящее. Поэтому важно не поддаваться первым эмоциям и не реагировать слишком резко.

Постарайтесь отпустить желание контролировать других и сосредоточиться на собственных действиях. Не принимайте решения под влиянием гнева или обиды. Лучше сделать паузу, проанализировать ситуацию и только после этого предпринимать шаги.

В личных отношениях возможны недопонимания и эмоциональная дистанция. Разногласия могут возникать даже с самыми близкими людьми. Помните, что каждый человек имеет право на собственное мнение и пространство. Дипломатичность, терпение и готовность спокойно обсуждать проблемы помогут сохранить гармонию и найти выход из сложной ситуации.

Напомним, ранее астролог рассказала, какие знаки Зодиака ждет целый год удачи после новолуния.

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