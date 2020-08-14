В Беларуси отпустили двух задержанных украинцев

Украинцев удерживали в Центре изоляции правонарушителей в Минске.

Власти Беларуси выпустили на свободу двух украинцев, задержанных якобы за участие в акциях протеста.

Об этом сообщает Белорусская ассоциации журналистов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинцев удерживали в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске на Окрестино.

"Украинские журналисты Реутский и Васильев на свободе! Вышли с Окрестино", - говорится в сообщении.

Речь идет об украинских правозащитниках и волонтере Константине Реуцком и Евгении Васильеве, которые были задержаны 12 августа.

Читайте такжеВ метрополитене Минска сегодня пройдет масштабная забастовка (фото)

По словам члена правления благотворительной организации "Восток SOS", координатор Офиса по разработке гуманитарной политики Украины Александры Дворецкой, задержание украинцев связано с тем, что Реуцкий заснял на телефон задержание прохожего силовиками. В свою очередь в МИД Беларуси причиной задержания называют работу без аккредитации. Однако Дворецкая подчеркнула, что Васильев и Реуцкий находились в Беларуси на законных основаниях, при пересечении границы к ним не было вопросов у пограничников.

Задержания в Минске: что известно

Константин Реуцкий и Евгений Васильев были задержаны белорусскими силовиками вечером 12 августа в Минске.

Против них возбудили уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

У правозащитницы, в которой поселились задержанные в Минске украинцы, провели обыск.

Вчера в отечественном МИД за последних событий призвали украинцев не посещать Беларусь.

Также стало известно о задержании в Беларуси еще одного гражданина Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий