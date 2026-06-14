Украина едет на саммит G7 с новыми козырями: главное теперь - убедить Трампа, - Politico

Успехи на поле боя дали Киеву редкий рычаг влияния, отмечается в издании.

Украина получила редкое стратегическое окно возможностей в войне с Россией благодаря успехам своих беспилотников, стабилизации фронта и расширению сотрудничества с европейскими партнерами. С такими позициями Киев подходит к саммиту G7, где надеется убедить президента США Дональда Трампа уделить больше внимания Украине. Об этом пишет Politico.

В статье отмечается, что украинские силы получили преимущество благодаря значительным технологическим достижениям, линия фронта в основном стабилизировалась, и Киев впервые с 2023 года вернул больше территорий, чем потерял. Все это дало Украине то, чего ей давно не хватало, – время.

"Это может создать для союзников редкую возможность на предстоящем саммите G7 убедить Трампа, что он должен уделить больше внимания войне и подтолкнуть партнеров к устранению критических пробелов – от противовоздушной обороны до дальнобойного вооружения – еще до начала следующего российского наступления", – пишет издание.

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Президент Украины Владимир Зеленский пытается воспользоваться этой более оптимистичной картиной, активизируя дипломатические контакты с США и Европой и одновременно призывая президента России Владимира Путина обсудить завершение войны. Главная проблема Зеленского, как отметили журналисты, – как увеличить западную поддержку настолько, чтобы заставить Россию вести переговоры добросовестно.

Один из высокопоставленных чиновников Белого дома заявил изданию, что нынешняя ситуация уже не напоминает события двухлетней давности.

"Есть понимание, что ситуация уже не такая горячая, как раньше. Есть локальные столкновения. Но это уже не то, что было два года назад или даже год назад", – сказал он.

Европа взяла на себя основную нагрузку поддержки

Европейские дипломаты ожидают, что саммит G7, который начнется в понедельник, станет площадкой для демонстрации единства вокруг Украины.

"Европейцы сегодня фактически обеспечивают почти 100% помощи Украине, но очень важно, чтобы наши партнеры по G7, особенно Соединенные Штаты, продолжали вносить свой вклад или, по крайней мере, не ослабляли поддержку еще больше", – сказал дипломат одной из крупных стран ЕС.

В издании напомнили, что ЕС уже покрыл финансовые потребности Украины на ближайшие месяцы благодаря кредиту на 90 миллиардов евро. Однако Киев просит как минимум еще 20 миллиардов евро, чтобы закрепить свои успехи на поле боя против России.

"Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но для этого нам нужно финансирование", – заявил высокопоставленный представитель украинского оборонного ведомства.

Встретятся ли Зеленский и Трамп

Мировые лидеры, включая Трампа, встретятся с Зеленским на двухчасовой сессии во французском городе Эвиан-ле-Бен, где состоится саммит G7. В то же время, как отметили журналисты, пока неясно, состоится ли у Трампа и Зеленского отдельная двусторонняя встреча. Представитель Белого дома сказал, что такой встречи в расписании нет, тогда как украинский чиновник отметил, что ее еще могут организовать.

Одним из главных вопросов, волнующих Украину и союзников, является будущее мирных переговоров между Киевом и Москвой, в частности, участие в них США. Ведь Соединенные Штаты, как известно, отошли от активной роли, сосредоточившись на кризисе вокруг Ирана. Впрочем, министр иностранных дел Украины накануне саммита G7 заявил, что Киев по-прежнему видит Вашингтон главным посредником в переговорах.

Как отмечается, Украина теперь хочет видеть среди участников переговорного процесса и европейских лидеров. Однако вопрос, кто именно будет представлять Европу, остается предметом острых и безрезультатных дискуссий.

Украине критически нужны ракеты для Patriot

Как отмечается, несмотря на успехи Украины, Россия все еще способна наносить серьезный ущерб стране и ее инфраструктуре. Зеленский заявил, что Украина использует от 60 до 70 ракет-перехватчиков ежемесячно. Это больше, чем выпускает американская компания Raytheon, которая является производителем этих систем.

Украина стремится получить разрешение США на производство ракет-перехватчиков Patriot на своей территории и просит Германию передать десятки таких ракет из своих запасов в обмен на те, которые Киев произведет позже, напомнили в издании.

"Зеленский четко заявил, что ему нужно больше ракет", – сказал представитель Белого дома.

США сосредоточены на Иране

Politico отметило, что в переговорном плане Вашингтон сейчас в значительной степени сосредоточен на Ближнем Востоке. В частности, представители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер параллельно занимаются как вопросом Ирана, так и войной России против Украины.

Впрочем, несмотря на регулярные контакты с украинской стороной, в Белом доме не ожидают быстрых дипломатических прорывов. Издание напомнило: госсекретарь США Марко Рубио ранее признал, что американские попытки помочь достичь мирного урегулирования фактически зашли в тупик.

Украина делает ставку на совместное производство дронов

Одним из главных аргументов Киева на саммите G7 может стать успешный опыт сотрудничества с европейскими государствами в сфере беспилотников.

В прошлом году Украина предлагала США масштабную программу совместного производства дронов, однако администрация Трампа отнеслась к этой идее сдержанно. Зато с другими партнерами, отметили журналисты, Киев достиг значительного прогресса.

Так, британские компании в этом году должны передать Украине 120 тысяч беспилотников в рамках уже заключенных контрактов. В мае аналогичное соглашение о производстве и поставке дронов было заключено с Канадой.

Кроме того, немецкий оборонный концерн Rheinmetall и другие европейские производители ракетного вооружения начали совместные проекты с украинскими предприятиями в сфере ракет и бронетехники.

Европа ищет путь к переговорам с Россией

Издание также обращает внимание на то, что отдельные европейские государства начали осторожно возобновлять прямые контакты с Москвой. Одним из таких сигналов стала встреча послов Великобритании, Германии и Франции с российскими представителями в Москве.

Впрочем, в самом ЕС нет единой позиции по поводу создания постоянного переговорного формата с Кремлем. Также остается неясным, готов ли Владимир Путин к переговорам с участием европейских лидеров.

Санкции против России

Украина продолжает призывать партнеров усиливать экономическое давление на Москву. Евросоюз уже принял 20-й пакет санкций, однако отложил одну из самых болезненных мер – запрет на перевозку российских нефтяных танкеров. По словам журналистов, европейские страны надеются получить поддержку США для этого шага именно во время саммита G7.

Однако Вашингтон в последнее время демонстрирует иной подход. США предоставили России определенные санкционные послабления и продолжают выдавать временные разрешения на отдельные нефтяные операции, мотивируя это необходимостью стабилизировать мировые рынки на фоне напряженности вокруг Ирана.

Впереди – другие важные саммиты

Саммит G7 станет лишь первым этапом интенсивного дипломатического сезона для Украины. Вскоре после него в Гданьске в Польше состоится конференция по восстановлению Украины.

Затем запланирован саммит НАТО в Анкаре, на котором вопрос поддержки Украины и увеличения оборонных расходов станет одним из ключевых.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу так называемой "Коалиции желающих" – государств, готовых участвовать в обеспечении безопасности Украины после завершения войны.

Саммит G7 и Украина

Как сообщал ранее УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Зеленского на саммит G7, который состоится 15-17 июня во французском городе Эвиан. Он подчеркнул, что "необходимо возобновить сближение в рамках G7 в поддержку Украины по различным аспектам войны, в том числе как поддержку переговоров, так и долгосрочную поддержку".

В СМИ появилась информация, что Трамп и Зеленский могут встретиться на рабочей сессии группы G7 в кулуарах. Отмечалось, что 16 июня американский президент примет участие в рабочей сессии лидеров G7, к которой также присоединится Зеленский. На вопрос, запланирована ли двусторонняя встреча между Трампом и Зеленским, американский чиновник сообщил, что лидеры двух государств "возможно, встретятся друг с другом в кулуарах", однако на данный момент двусторонняя встреча не запланирована.

Также мы писали, что лидеры G7 попытаются убедить Трампа пересмотреть свое отношение к России. Европейские страны также хотят продемонстрировать на саммите свою готовность к диалогу с Москвой, одновременно усиливая санкции и увеличивая военную поддержку Украины, подчеркивая, что именно Россия, а не Киев, препятствует прогрессу.

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