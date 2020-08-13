Сотни работников крупнейшего в Беларуси предприятия БелАЗ вышли на забастовку (видео)
Сотни работников крупнейшего в Беларуси предприятия Белорусский автомобильный завод вышли на забастовку.
Соответствующее видео с территории завода опубликовано в Telegram-канале NEXTA.
Работники прошли колонной, скандируя действующему президенту Александру Лукашенко "Уходи!".
На БелАЗе, который входит в число семи ведущих мировых концернов по производству карьерной техники, выпускаются карьерные самосвалы, производственная техника для работы в карьерах, машины для подземных работ, бульдозеры, погрузчики, аэродромные тягачи. По оценке предприятия, оно занимает 27,3 % рынка карьерных самосвалов грузоподъёмностью более 90 т. БелАЗ является экспортоориентированным предприятием: в 2017 году 95,7 % продукции было поставлено на экспорт. Более 65 % продукции реализуется в России.
Также сообщается, что на забастовку вышел коллектив предприятий, "Белмедпрепараты", "Гродно-Азот", "Терразит", а также Лидский рынок, "Керамин".
Забастовка в Беларуси: основные требования
С самого начала забастовки демонстранты выдвигают три требования:
- признание Светланы Тихановской новым президентом Беларуси;
- освобождение всех политических заключённых;
- проведение новых честных выборов.
Хронология забастовки в Беларуси
- Забастовка началась ближе к полудню 11 августа. К ней присоединились рабочие ряда предприятий Минска и других городов.
- Впоследствии стало известно о разгоне силовиками людей, которые собрались на проходной одного из заводов.
- В тот же день к забастовке присоединились новые предприятия.
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