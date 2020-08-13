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Сотни работников крупнейшего в Беларуси предприятия БелАЗ вышли на забастовку (видео)

12:36, 13 августа 2020
Мир
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Работники прошли колонной на территории предприятия / скриншот из видео

Соответствующее видео с территории завода опубликовано в Telegram-канале NEXTA.

Работники прошли колонной, скандируя действующему президенту Александру Лукашенко "Уходи!".

Cотни работников "БелАЗа бастуют / фото NEXTA

На БелАЗе, который входит в число семи ведущих мировых концернов по производству карьерной техники, выпускаются карьерные самосвалы, производственная техника для работы в карьерах, машины для подземных работ, бульдозеры, погрузчики, аэродромные тягачи. По оценке предприятия, оно занимает 27,3 % рынка карьерных самосвалов грузоподъёмностью более 90 т. БелАЗ является экспортоориентированным предприятием: в 2017 году 95,7 % продукции было поставлено на экспорт. Более 65 % продукции реализуется в России.

Также сообщается, что на забастовку вышел коллектив предприятий, "Белмедпрепараты", "Гродно-Азот", "Терразит", а также Лидский рынок, "Керамин".

Забастовка в Беларуси: основные требования

С самого начала забастовки демонстранты выдвигают три требования:

  • признание Светланы Тихановской новым президентом Беларуси;
  • освобождение всех политических заключённых;
  • проведение новых честных выборов.

Хронология забастовки в Беларуси

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Автор: Денис Прядко

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