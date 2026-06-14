'Песня №1 всех времен': создание этого культового саундтрека было почти чудом

Указанная композиция стала результатом смелого эксперимента с синтезаторами.

Важную роль в успехе экранизации романа Энтони Берджесса "Заводной апельсин" культовым режиссером Стэнли Кубриком сыграл саундтрек. Им стала Девятая симфония Бетховена, воссозданная с помощью синтезаторов музыкальным новатором Вэнди Карлос, пишет faroutmagazine.co.uk.

Напоминается, что данную композицию автор и исполнитель Кэт Стивенс назвал одной из величайших поп-песен всех времен. Музыкант признался, что заинтересовался классической музыкой после того, как услышал данный трек в "Заводном апельсине".

"Я открыл это для себя благодаря Вэнди Карлос, и именно ее версия в "Заводном апельсине" пробудила во мне интерес к такой музыке", - сказал он. - Это просто невероятная композиция. Это идеальная поп-песня и великолепное музыкальное произведение. Для меня это, возможно, песня №1 всех времен".

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Отмечается, что версия Карлос впечатляет сама по себе, но становится еще более значимой, если учитывать, насколько ранним был этап развития синтезаторов. Тогда этот инструмент еще не мог передавать большое количество эмоций, и тот факт, что ей удалось объединить два противоположных чувства в своей интерпретации Бетховена, можно назвать почти чудом.

Как говорится в публикации, у Карлос уже был опыт: ещё до работы над фильмом она выпустила альбом Switched-On Bach, в котором исполняла произведения Баха на синтезаторе. И снова ей пришлось столкнуться с ограничениями инструмента, которому не хватало эмоциональной выразительности. Однако именно эти сложности в итоге помогли ей создать культовый саундтрек для фильма Кубрика.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая 24-минутная рок-классика 1970 года стала революционным гимном.

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