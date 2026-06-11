В этом году День Конституции отмечается на официальном уровне.

На конец июня приходится День Конституции Украины – один из главных государственных праздников в стране. И хотя из-за военного положения праздники в Украине не являются выходными, именно 2026 год принесет одно исключение. Разберемся, сколько дней отдыхают на День Конституции и будет ли он официальным выходным в этом году.

День Конституции Украины - выходной или нет

Праздник отмечается ежегодно 28 июня и, согласно актуальному календарю, сохраняет статус государственного. А значит, чтобы не забирать у людей положенные законодательством дни отдыха, когда День Конституции Украины раньше припадал на субботу или воскресенье, выходной автоматически переносился на понедельник.

И хотя с введением военного положения в стране это правило было отменено и сам факт праздника теперь никак не влияет на режим работы предприятий, многие люди считают, что правительство может сделать исключение на особенно значимые памятные даты.

Видео дня

Причем вне зависимости от того, сколько выходных на День Конституции в Украине, важно учитывать символизм, связанный с этим праздником. Ведь именно в этот день, 28 июня 1996 года Украина фактически утвердила основы государственности и правовой системы, что, в свою очередь, имеет не меньшее значение, чем обретение независимости.

Соответственно, этот день воспринимается не только как одна из официальных годовщин, но и как важный элемент национальной идентичности. А учитывая, какой праздник 28 июня в Украине, можно предположить, что именно в этот день будет выходной - и, в каком-то смысле, это действительно так.

Дело в том, что в этом году дата приходится на воскресенье, так что работы у многих людей не будет. При этом, несмотря на значение даты, общее правило военного положения в отношении нее не меняется, а значит понедельник 29 июня все же останется обычным рабочим днем.

В целом, июнь 2026 года не предусматривает дополнительных праздничных выходных, кроме обычных суббот и воскресений, но День Конституции по-прежнему сохраняет свое значение как важный государственный символ.

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