В Украине уже до конца года начнут увольнять бойцов с наибольшей выслугой, - Минобороны

До конца года начнется постепенное увольнение из войска тех, кто служит и с 2014-го, и с 2022-го. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, отвечая на самые распространенные вопросы о трансформации Сил обороны.
"Впервые в украинской армии появляется принцип: чем больше рискуете, тем больше получаете. Это касается как зарплат, так и отсрочек. Государство видит ценность того, что вы делаете", - подчеркнули в ведомстве.
В министерстве заверили, что "по поручению президента уже до конца года начнется постепенное увольнение тех, кто служит и с 2014, и с 2022 года". Там уточнили, что в первую очередь это коснется военнослужащих с наибольшим стажем и наибольшим временем, проведенным на боевых заданиях.
"Постановления были приняты в пятницу, поэтому ждем подписи и публикации. Документы будут опубликованы, и с этого момента изменения вступят в силу", – говорится в сообщении.
На вопрос, почему не увеличили базовое денежное обеспечение, а надбавки выросли не у всех, в Минобороны объяснили, что это первый этап трансформации Сил обороны, приоритетами которого являются усиление первой линии и базовое денежное обеспечение для тех, кто находится в тылу.
"В первую очередь растут зарплаты у тех, кто больше рискует собственной жизнью. А это первая линия обороны. В среднем – 300 тысяч гривен. Базовое денежное обеспечение увеличили с 20 до 30 тысяч гривен за счет тыловой надбавки в 10 тысяч гривен. Чтобы найти средства на первый этап, Министерство обороны использовало имеющиеся ресурсы", – отметили в оборонном ведомстве.
Выплаты в случае ранения
Как рассказали в Министерстве обороны, если человек после ранения находится на стационарном лечении, за ним сохраняются боевые выплаты, а это 100 тысяч гривен в месяц.
"Эти выплаты могут сохраняться в течение 12 месяцев непрерывного лечения", - заверили в ведомстве.
После получения ранения военный может остаться по собственному желанию в боевой воинской части, говорят в министерстве, мол, нормативно-правовые акты и сейчас это предусматривают. Эта норма прописана и в экспериментальном постановлении.
Какой смысл подписывать контракт, если выплаты уже есть
На вопрос, какой смысл подписывать защитнику контракт, если уже сейчас он имеет такие же выплаты, в ведомстве объяснили, что если он заключит контракт в июне, то уже в июле получит новую зарплату.
"Но контракты – это не только о выплатах. Впервые появляются четкие сроки службы и гарантированные отсрочки в соответствии с вашим боевым опытом. Новый контракт возвращает каждому военному, который его подписал, контроль над своей жизнью", – заверило Минобороны.
Реформа армии: важные новости
Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение зарплат военным. По его словам, планируется увеличить выплаты тем, кто находится в тылу, как минимум до 30 тысяч гривен. 300 тысяч гривен в среднем должны получать те, кто находится на передовой. Зеленский добавил, что планируется также проработать механизм контрактов со сроками на 10, 14 и 24 месяца. По истечении срока военнообязанные получат право на отсрочку.
Также стало известно, что в Украине до 50% должностей штурмовиков и пехоты хотят отдать иностранцам. По словам министра обороны Михаила Федорова, главная задача сейчас – сделать все возможное для сохранения жизни военного на передовой.