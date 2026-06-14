В Украине уже до конца года начнут увольнять бойцов с наибольшей выслугой, - Минобороны

В украинской армии внедряется принцип "чем больше рискуешь, тем больше получаешь", отметили в ведомстве.

До конца года начнется постепенное увольнение из войска тех, кто служит и с 2014-го, и с 2022-го. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, отвечая на самые распространенные вопросы о трансформации Сил обороны.

"Впервые в украинской армии появляется принцип: чем больше рискуете, тем больше получаете. Это касается как зарплат, так и отсрочек. Государство видит ценность того, что вы делаете", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве заверили, что "по поручению президента уже до конца года начнется постепенное увольнение тех, кто служит и с 2014, и с 2022 года". Там уточнили, что в первую очередь это коснется военнослужащих с наибольшим стажем и наибольшим временем, проведенным на боевых заданиях.

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"Постановления были приняты в пятницу, поэтому ждем подписи и публикации. Документы будут опубликованы, и с этого момента изменения вступят в силу", – говорится в сообщении.

На вопрос, почему не увеличили базовое денежное обеспечение, а надбавки выросли не у всех, в Минобороны объяснили, что это первый этап трансформации Сил обороны, приоритетами которого являются усиление первой линии и базовое денежное обеспечение для тех, кто находится в тылу.

"В первую очередь растут зарплаты у тех, кто больше рискует собственной жизнью. А это первая линия обороны. В среднем – 300 тысяч гривен. Базовое денежное обеспечение увеличили с 20 до 30 тысяч гривен за счет тыловой надбавки в 10 тысяч гривен. Чтобы найти средства на первый этап, Министерство обороны использовало имеющиеся ресурсы", – отметили в оборонном ведомстве.

Выплаты в случае ранения

Как рассказали в Министерстве обороны, если человек после ранения находится на стационарном лечении, за ним сохраняются боевые выплаты, а это 100 тысяч гривен в месяц.

"Эти выплаты могут сохраняться в течение 12 месяцев непрерывного лечения", - заверили в ведомстве.

После получения ранения военный может остаться по собственному желанию в боевой воинской части, говорят в министерстве, мол, нормативно-правовые акты и сейчас это предусматривают. Эта норма прописана и в экспериментальном постановлении.

Какой смысл подписывать контракт, если выплаты уже есть

На вопрос, какой смысл подписывать защитнику контракт, если уже сейчас он имеет такие же выплаты, в ведомстве объяснили, что если он заключит контракт в июне, то уже в июле получит новую зарплату.

"Но контракты – это не только о выплатах. Впервые появляются четкие сроки службы и гарантированные отсрочки в соответствии с вашим боевым опытом. Новый контракт возвращает каждому военному, который его подписал, контроль над своей жизнью", – заверило Минобороны.

Реформа армии: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение зарплат военным. По его словам, планируется увеличить выплаты тем, кто находится в тылу, как минимум до 30 тысяч гривен. 300 тысяч гривен в среднем должны получать те, кто находится на передовой. Зеленский добавил, что планируется также проработать механизм контрактов со сроками на 10, 14 и 24 месяца. По истечении срока военнообязанные получат право на отсрочку.

Также стало известно, что в Украине до 50% должностей штурмовиков и пехоты хотят отдать иностранцам. По словам министра обороны Михаила Федорова, главная задача сейчас – сделать все возможное для сохранения жизни военного на передовой.

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