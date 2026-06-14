Путин позвонил Трампу и пожаловался на ВСУ

Диктатор возмущен тем, что ВСУ уничтожают его "мирные" военные заводы и "гражданские" склады с боеприпасами.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишут росийские СМИ со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

По словам Ушакова, разговор длился 55 минут и носил "дружеский и откровенный характер". Путин поздравил Трампа с 80-летием, после чего собеседники обсудили международную политику.

В частности были затронуты вопросы готовящегося мирного договора между США и Ираном. По словам Ушакова, Трамп сообщил, что итоги переговоров могут быть обнародованы сегодня.

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Также отмечается, что Трамп акцентировал на необходимости прекращения войны в Украине. В ответ Путин заявил, что мирному урегулированию якобы мешают недавние удары ВСУ по "гражданским объектам в России". При этом диктатор заверил, что такие удары со стороны Украины не изменят ситуацию на поле боя.

По словам Ушакова, Путин в очередной раз повторил Трампу заведомо неприемлемое предложение: если Зеленский "хочет" встречи, пусть приезжает в Москву.

Как утверждает Ушаков, американский президент выразил готовность "воздействовать" на Киев и на европейских союзников США в вопросе мирного урегулирования.

По данным Ушакова, в ходе разговора с Трампом Путин зачем-то заявил, что Зеленскому, имеющему еврейские корни, не стоит забывать о Холокосте.

Кроме того, в ходе разговора стороны договорились, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые так и не доехали до Киева, в очередной раз приедут в Москву в ближайшее время.

Телефонный разговор Зеленского с Трампом

Как писал УНИАН, ранее сегодня телефонный разговор с президентом США провел и украинский лидер Владимир Зеленский. По словам украинского президента, они в частности обсудили то, как можно приблизить мир в Украине.

Также Зеленский проинформировал Трампа о ситуации на фронте и последних успехах ВСУ. Президенты договорились обсудить это детальнее во время встречи на саммите G7 на следующей неделе.

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