В центре Минска военный спецназ открыл огонь по протестующим (фото, видео)

Как сообщают СМИ, перед открытием огня не было никаких столкновений.

В центре Минска на улице Кальварийской силовики открыли огонь по демонстрантам.

Об этом сообщает Telegram канал NEXTA Live .

Отмечается, что перед открытием огня не было никаких столкновений. В результате стрельбы ранены несколько человек, среди которых журналистка издания «Наша Нива».

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Также сообщается, что против митингующих применили силы специальных операций - "военный спецназ".

Журналист Франтишек Вячорка обнародовал в своем Twitter видео, как силовики открыли огонь по протестующим в центре минска. На записи можно также услышать взрывы.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

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