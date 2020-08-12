Боевого братства больше нет: белорусские силовики выбрасывают свою форму и переходят на сторону народа (видео)
22:16, 12 августа 2020Мир
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Таким образом военные пытаются «пристыдить» своих товарищей, жестоко разгоняющих мирные акции протеста.
Белорусские "дембеля" на стороне народа / Скриншот с видео
В Беларуси демобилизованные бойцы силовых формирований запустили флешмоб: они выкидывают свою форму и знаки различия в мусорные баки.
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Таким образом военные пытаются «пристыдить» своих товарищей, жестоко разгоняющих мирные акции протеста по всей стране, а также демонстрируют солидарность с народом.
Подобные видео записали, в частности, представители бригады спецназа внутренних войск (ВЧ 3214), которая была привлечена к подавлению протестов.
Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
- Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам. В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.
- Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать. Ночью произошли новые столкновения протестующих с силовиками - люди пытались установить баррикады и бросали в ОМОНовцев петарды. Сотрудники ОМОНа, использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.
- На дневные протесты в Минске 12 августа вышли родственники задержанных, предприниматели и сотни женщин в белом. Вечером начались новые массовые задержания.
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