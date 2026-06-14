'Американский' смартфон Трампа оказался копией китайского устройства 2024 года

Специалисты компании iFixit разобрали смартфон и пришли к однозначному выводу.

Еще во время презентации смартфона от президента США Дональда Трампа Trump T1 Phone это устройство вызывало множество вопросов. Его разборка окончательно поставила точку во всех догадках, пишет Tech2.hu.

Отмечается, что специалисты компании iFixit после разборки Trump T1 Phone пришли к выводу, что это устройство является почти полной копией модели HTC U24 Pro, представленной в 2024 году.

В издании напомнили, что компания Trump Mobile рекламировала Trump T1 Phone как устройство "американского производства", в то время как люди почти сразу обратили внимание на то, что его дизайн поразительно похож на несколько более ранних китайских моделей.

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После компьютерной томографии, полной разборки и анализа компонентов специалисты iFixit перенесли материнскую плату HTC U24 Pro в корпус Trump T1 Phone, и устройство продолжило работать без каких-либо проблем. Это практически доказывает, что оба устройства не только внешне похожи друг на друга, но и имеют идентичные компоненты.

Более того, характеристики смартфонов практически полностью совпадают. В обеих смартфонах установлен чип Snapdragon 7 Gen 3 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

В издании отметили, что Trump T1 Phone и HTC U24 Pro имеют и различия. Например, в "американском" смартфоне установлен аккумулятор емкостью 19,35 Вт·ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью до 30 Вт, в то время как меньший аккумулятор HTC U24 Pro емкостью 17,23 Вт·ч может заряжаться мощностью до 60 Вт.

Судя по происхождению компонентов и конструкции устройства, очевидно, что смартфон не является продуктом американской разработки или производства. Вероятно, за этим стоит тот же китайский производитель, который ранее участвовал в производстве HTC U24 Pro.

4 слабых места Android-смартфонов

Ранее в BGR назвали 4 слабых места Android-смартфонов. С ними приходится мириться многим владельцам этих устройств.

В частности, в издании упомянули то, что обновления Android приходят хаотично и с задержками. Кроме того, бывших владельцев iPhone может разочаровать отсутствие некоторых любимых приложений на Android.

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