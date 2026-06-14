Украина и Иран формируют новый необычный мировой порядок, – NYT

Россия и США начинали войны, полагая, что они главные в мире, но оказалось, что это не так.

Россия и Соединенные Штаты хотели построить новый мировой порядок, в котором доминируют великие державы, но Украина и Иран унизили их и фактически положили начало новой эре, в которой большие государства вынуждены считаться с меньшими. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на экспертов.

По мнению аналитиков, Москва и Вашингтон исходили из собственного представления о централизованной государственной власти и предполагали, что устранение руководства противника быстро приведет к его капитуляции. Однако Украина и Иран смогли сохранить стабильность государственного управления и оказывать длительное сопротивление, втянув более сильных оппонентов в дорогостоящее и изнурительное противостояние.

Как отмечает издание, в последние недели официальные лица в Киеве и Тегеране демонстрируют все более жесткую риторику, чувствуя себя уверенно в противостоянии номинально более сильному врагу.

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Бывшая советница Белого дома по вопросам России и Европы Фиона Хилл в своей аналитической работе для Brookings Institution пришла к выводу, что оба конфликта имеют общую черту: "более слабое государство втянуло более сильное в дорогостоящее противостояние".

По словам Хилл, оба – Путин и Трамп – ошибочно перенесли собственное представление о централизованной власти на страны-противники. Российское руководство не ожидало масштабного украинского сопротивления, а американская сторона недооценила способность Ирана отвечать на удары и наносить ущерб союзникам США на Ближнем Востоке.

Автор материала отмечает, что воздушные кампании, несмотря на значительные разрушения, не стали решающим фактором ни в одном из конфликтов. Украина смогла сдержать российское наступление, в частности благодаря массовому использованию современных беспилотников, тогда как Вашингтон вообще так и не решился на наземное вторжение.

Отдельной проблемой эксперты называют нежелание сторон идти на компромиссы. Россия продолжает выдвигать максималистские требования, включая претензии на территории, которые ее армия так и не смогла полностью захватить. Иран, в свою очередь, не соглашается отказаться от ключевых требований об отмене санкций и разблокировании своих финансовых активов.

Как отмечает Хилл, в итоге ни Москва, ни Вашингтон не достигли целей, которые ставили перед собой в начале войны.

"На самом деле и Вашингтон, и Москва потерпели поражение в достижении тех целей, которые они перед собой поставили", – считает аналитик.

По мнению аналитиков, затягивание обоих конфликтов постепенно подрывает авторитет как России, так и США на международной арене. Отсутствие быстрых побед и неспособность навязать свои условия могут ускорить формирование более децентрализованного мирового порядка, в котором влияние великих держав уже не будет выглядеть бесспорным.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что из-за стойкости украинской обороны Россия вынуждена вести совсем другую войну, чем та, которую она планировала в 2022 году. По его словам, преимущество на стороне ВСУ, ведь они держат оборону на подготовленных позициях и успешно перекрывают логистические маршруты врага, нанося удары по его линиям снабжения.

Также мы рассказывали, что война России против Украины приближается к критическому этапу, ведь затраты для Кремля становятся слишком высокими. Украина оказывает сильное давление на российскую армию, наносит значительные потери и активно развивает производство дронов, что постепенно нивелирует преимущества противника. В таких условиях Путину придется делать сложный выбор между эскалацией войны и сокращением военных целей.

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