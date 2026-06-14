Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, – СМИ

Сегодня президент США отмечает свой день рождения.

Президент Украины Владимир Зеленский провел неанонсированный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники. Информацию подтверждают также другие СМИ.

По данным осведомленного собеседника журналистов, лидеры двух стран разговаривали около 30 минут. Украинский президент, в частности, поздравил коллегу с днем рождения, но также обсуждались и более важные темы.

"Состоялся нормальный разговор, президент поздравил Трампа с днем рождения, и успели обсудить все самое важное – в том числе идеи по переговорам", – пишет РБК-Украина со ссылкой на источник.

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