В Минске протестующие вступили в стычки с силовиками и пытаются поставить баррикады

Автозаки силовиков закидывают петардами, кусками асфальта и тротуарной плиткой.

В Минске сотрудники ОМОНа вступили в столкновения с участниками акции протеста против результатов выборов президента Беларуси.

Читайте такжеВ Минске силовики задерживали беззащитного 15-летнего парня, угрожая гранатой (видео)

Как сообщает «РИА Новости», стычки начались в парке имени Михаила Павлова.

Первоначально крупная группа протестующих собралась около станции метро "Михалово". Силовики начали разгонять активистов, и те отступили в соседний парк. Там к протестующим присоединились свежие силы. ОМОНовцы задерживают людей.

Как сообщает Telegram-канал Nexta Live, на Каменной Горке протестующие закидывали автозаки петардами. В дальнейшем в сторону автозаков полетела тротуарная плитка и куски асфальта.

Кроме того, активисты пытаются возвести на Каменной горке баррикады, несколько полос движения перекрыты.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Сегодня стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram