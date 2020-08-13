В Беларуси журналист уволился с госТВ и объяснил, как работает пропаганда Лукашенко

Журналист пояснил, что уволиться с ТВ решил еще несколько недель назад, о чем предупредил родных.

Журналист Александр Лучонок уволился с государственного телеканала «Беларусь 1» на фоне протестов в стране и насилия со стороны силовиков в отношении демонстрантов.

О своем решении медийник сообщил в Instagram.

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«Я очень старался быть за бортом информационной лодки, но, почитавTelegram-каналы своих экс-коллег, так сказать, взялся за весла и решил написать об этом. Главный посыл? Людей за дураков держать нельзя. Общество выросло, общество стало образованнее», - написал журналист, добавив, что среди протестующих, в основном, мирные и адекватные граждане, которые просто хотят перемен.

Лучонок добавил, что уволиться с ТВ решил еще несколько недель назад, о чем предупредил родных.

Как работает пропаганда в Беларуси

«Вся информация, которая транслируется, четко выверенная, не один раз прочитана редакторами и идеологами. Есть определенная тактика: планирование, стратегия влиять на наши умы. Основная суть - аккуратно и ненавязчиво внушать людям, что наша страна не находится в застое», - пояснил экс-ведущий БТ-1.

Он добавил, что каждый выпуск новостей - продуманный ход.

«Поэтому сейчас сильнее удивляет: почему ребята начали так сдавать свои позиции», - иронизирует Лучонок. Он также отметил, что мнение о якобы вмешательстве других стран в протесты в Беларуси - это просто отрицание своего поражения.

«Символ протеста сегодня не Тихановская (лидер объединенной оппозиции в Беларуси - УНИАН), а сами люди», - подчеркнул журналист.

Сюжеты государственного ТВ об Украине

11 августа на фоне массовых протестов в Беларуси государственное телевидение сняло сюжет об обнаружении микроавтобуса с российскими номерными знаками, "полностью загруженного боеприпасами, палатками и другими предметами для организации уличных беспорядков". При этом авторам ролика удалось найти и «украинский след».

Впрочем, вскоре сюжет был опровергнут. Как оказалось, машина уже несколько месяцев находилась в стране и принадлежала российской съемочной группе.

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Автор: Яна Ставская