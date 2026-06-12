Астролог дала советы для каждого знака Зодиака на новолуние в июне.

В середине июня нас ждет новолуние, которое может инициировать важные изменения благодаря новостям, знакомствам и неожиданным разговорам.

Астролог Ольга Ходарева рассказала, когда взойдет молодая Луна в первом месяце лета, чем она особенна, чего категорически не стоит делать в этот период и для кого этот лунный цикл станет наиболее благоприятным.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2026 года с благоприятными и неблагоприятными датами.

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Когда будет новолуние в июне 2026 и чем оно особенно

Как рассказала УНИАН астролог Ольга Ходарева, июньский новолуние наступит 15 июня в 05:55 по киевскому времени.

Новолуние наступит в знаке Близнецов - одном из самых интеллектуальных и динамичных знаков зодиакального круга:

Он принесет обновление через новую информацию, общение, обучение, новые знакомства, новые идеи. Изменения вряд ли будут происходить из-за крупных событий. Именно случайный разговор, важная новость или новое знакомство могут стать толчком к серьезным изменениям в жизни.

Впрочем, этот новолуние будет иметь не только положительное влияние. По словам эксперта, он сформирует напряженныйаспект с Лилит – так называемой Черной Луной, которую в астрологии связывают с искушениями, скрытыми желаниями и внутренними страхами.

"Самая большая опасность этого аспекта заключается в том, что за три дня до новолуния и в течение трех дней после него люди могут столкнуться с ложной информацией, манипуляциями или ошибочными выводами. Также в этот период возрастает вероятность ДТП", - предупреждает астролог.

Что можно и что нельзя делать на новолуние в июне 2026

По словам Ольги Ходаревой, в день новолуния не рекомендуется:

начинать новые дела;

делать крупные покупки;

принимать важные решения.

Все это лучше перенести хотя бы на следующий день после новолуния.

Что касается работы и финансов, эксперт отмечает, что особую силу приобретут коммуникации и социальные связи. Рабочие вопросы могут решаться благодаря рекомендациям, знакомствам или поддержке влиятельных людей.

Наступает благоприятный период для тех, кто работает с информацией:

Могут открываться новые источники дохода через обучение, консультации, информацию. Также очень хорошо инвестировать средства в собственное развитие, запускать рекламу, работать над продвижением личного бренда и совершенствовать бизнес-процессы.

Положительный результат могут принести вебинары, обучающие проекты, ведение соцсетей, работа с клиентской базой и любые интеллектуальные проекты.

В сфере отношений новолуние может подтолкнуть к важным разговорам, которые давно откладывались. Также могут активно обсуждаться вопросы переезда, путешествий, совместного обучения или знакомства партнера со своим ближайшим окружением.

В то же время астролог предупреждает о риске двойных сигналов, неопределенности и флирта без серьезных намерений.

Чтобы привлечь удачу, стоит прочитать или изучить что-то новое, что пригодится в будущем.

Категорически не рекомендуется обманывать, искажать факты, распространять сплетни или давать обещания, которые вы не сможете выполнить.

Прогноз для знаков Зодиака на новолуние в июне 2026

По словам Ольги Ходаревой, наиболее благоприятным этот новолуние станет для Близнецов, Весов, Водолеев, Овнов и Львов.

Именно эти знаки могут получить новые возможности, полезные знакомства и важные подсказки относительно будущего.

Девам, Стрельцам и Рыбам астролог советует быть внимательнее и не торопиться с решениями, ведь новолуние будет образовывать напряженный аспект к Солнцу этих знаков.

Сильнее всего его влияние почувствуют Близнецы. По словам эксперта, представители этого знака могут принять важные личные решения, начать работать над внешностью, здоровьем или урегулировать вопросы в партнерских отношениях.

Главный совет для всех знаков Зодиака в этот период – ценить знания, развивать свои способности и быть благодарными людям, которые помогают расти интеллектуально и духовно.

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