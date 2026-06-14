Россия планирует произвести 72 вертолета Ми-8 за два года: сколько их выпускают сейчас

Согласно плану, Казанский вертолетный завод произвести 37 веротолетов Ми-8 в 2026 году, а в 2027 году - 35 единиц.

В России собираются произвести 72 вертолета Ми-8 в 2026–2027 годах, что вдвое превышает текущие темпы выпуска. Об этом сообщает частная разведывательная компания Dallas.

Специалисты Dallas изучили протокол совещания с участием представителей 40 предприятий российского ВПК и заместителя министра промышленности и торговли Геннадия Абраменкова, которое состоялось 24 февраля. Согласно этому протоколу, Казанский вертолетный завод получил план по производству вертолетов Ми-8 напрямую от правительства РФ.

В Dallas отметили, что выход на такие темпы производства даст РФ возможность компенсировать ранее понесенные потери Ми-8. Однако маловероятно, что в России смогут произвести необходимое количество вертолетов.

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По данным Dallas, в документе описаны механизмы финансирования и авансовых платежей для производителей комплектующих, а также схемы взаимодействия между российскими государственными корпорациями "Вертолеты России", "ОДК", "КРЭТ" и другими поставщиками.

Согласно плану, Казанский вертолетный завод произвести 37 веротолетов Ми-8 в 2026 году, а в 2027 году - 35 единиц. В Dallas считают, что возможный выход на такие производственные мощности позволит россиянам вернуться к планированию полноценных воздушно-десантных операций.

Кроме того, в Dallas поделились, что нынешние темпы производства Ми-8 в России составляют 20 вертолетов в год. Их производят Казанский вертолетный завод и завод в Улан-Удэ.

РФ создает новый вертолетный полк

Ранее Россия объявила о создании нового полка в составе авиации Северного флота. Он будет летать, в частности, на редких транспортно-ударных вертолетах Ка-29.

Основными задачами нового полка станет противодействие морским дронам и беспилотникам ВСУ. Пока не раскрывается, какой порядковый номер получил новосозданный вертолетный полк, но указывается командир - подполковник Андрей Врублевский, который участвовал в походе авианосца "Адмирал Кузнецов" к берегам Сирии в 2017 году и в полномасштабных боевых действиях против Украины с 2022 года.

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