В 1960-х это дерево массово высаживали в Испании: теперь оно создает проблемы

Экологи часто называют эвкалиптовые рощи "зелеными пустынями".

В 1960-х годах в Испании начали массово высаживать эвкалипт, поскольку лесоводы искали быстрорастущие деревья для бумажной промышленности. Это казалось отличным решением, но теперь выяснилось, что эти плантации приносят большие проблемы экосистеме, и особенно - местным птицам.

Как пишет Ecoticias, ученые сравнили 240 лесных участков в природном парке Фрагас-ду-Эуме и его окрестностях, изучив как естественные лесные массивы, так и эвкалиптовые насаждения. Оказалось, что в эвкалиптовых плантациях наблюдалось значительно меньшее видовое разнообразие и численность птиц.

Это важно, потому что птицы – это не просто фоновая музыка во время прогулки по лесу. Многие из них питаются насекомыми, распространяют семена и помогают определить, хорошо ли функционирует лес. Когда птицы исчезают, это может быть признаком того, что вся система редеет.

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Почему эвкалипт меняет правила

В Галисии эвкалипт сейчас покрывает около 30% лесных массивов региона. Экологи часто называют эти территории "зелеными пустынями", потому что издалека они могут выглядеть пышными, но при этом предлагать мало пищи, укрытия и мест для гнездования местной дикой фауны.

Одна из причин – "аллелопатия", процесс, при котором растение выделяет химические вещества, замедляющие рост других растений вокруг него. Проще говоря, эвкалипт может создавать трудности для кустарников, трав и местных саженцев под своей кроной.

Птицы страдают больше всего

Насекомоядные лесные птицы относятся к числу наиболее уязвимых. Такие виды, как длиннохвостая синица, золотистый король, болотная синица, евразийская пищуха и обыкновенный зяблик, зависят от мелких насекомых и ярусной растительности, которые обычно обеспечивают естественные леса. Нет насекомых – нет завтрака.

Птицы, гнездящиеся в дуплах деревьев, сталкиваются с другой проблемой. Большим пёстрым дятлам, европейским зелёным дятлам и евразийским поползням нужны старые деревья с дуплами, трещинами и мягкими местами, где можно строить гнезда. Эвкалиптовые плантации часто вырубаются с короткими циклами, примерно каждые 10-15 лет, прежде чем многие деревья приобретут эти естественные особенности.

Предложенное решение

Ученые рекомендуют добавлять полосы растительности, свободные от эвкалипта, внутри плантаций, позволяя расти местным растениям и обеспечивая птицам больше пищи и укрытия.

Они не превратят плантацию мгновенно в старый дубовый лес, но могут помочь восстановить связь между насекомыми, кустарниками, птицами и другими дикими животными. Они также могут способствовать естественному контролю вредителей, возвращая насекомоядных птиц в леса.

Ранее УНИАН рассказывал об одном из самых опасных деревьев в мире - джимпи-джимпи. Оно растет преимущественно в австралийских тропических лесах и представляет угрозу из-за чрезвычайно болезненного яда, который может вызывать страдания в течение месяцев и даже лет.

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