"Девочка 5 лет истекала кровью": в Гродно силовики протаранили машину с семьей (видео)

После того как женщина с ребенком оказались в больнице, к ней позвонил муж и сказал, что его задержала милиция.

В белорусском городе Гродно машина силовиков протаранил на дороге авто с семьей. Пятилетнюю девочку в крови увезли в больницу.

Об этом сообщил белорусское издание Наша Нива.

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"В машине, которую сбил джип в городе Гродно пострадала девочка 5 лет, она истекала кровью. Доставил ее и маму в скорую, врачи сказали нужна операция. Ее мужа задержали", - рассказал мужчина, который отвез пострадавших к врачам.

По его словам, как произошел таран и по каким причинам - он не видел.

"Я ехал с улицы Суворова, увидел мигалки и поехал в ту сторону. Улица оказалась перекрытой, вижу разбитое авто и окровавленная женщина с ребенком на руках, девочка кричала. Они говорили, что не сигналили, просто ехали. Силовики сказали им что они сами виноваты", - отметил очевидец.

После того как женщина с ребенком оказались в больнице, к ней позвонил муж и сказал, что его задержала милиция.

"Я позвонил правозащитникам "Вясна" и рассказал все. Она передала им его данные, чтобы знать где его искать потом", - сказал он.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Сегодня стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.

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