Гороскоп на неделю по картам Таро: Рыбам - воспоминания, Весам - чувства

Овнам советуют не тратить силы на ненужную борьбу.

Составлен гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2026 года по картам таро для всех знаков Зодиака. Главной картой недели будет "Верховная Жрица" – символ интуиции, внутренней тишины и необходимости замедлиться, чтобы лучше услышать себя. Это послание особенно важно после новолуния в Близнецах, знаке, связанном с мышлением, общением и информационными потоками.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Овен

Карта Таро на этой неделе: "Пятёрка Жезлов". На этой неделе вы можете столкнуться с напряжением в общении или разногласиями с окружающими. Эхо новолуния в Близнецах будет подталкивать к обсуждениям, в которых не всегда легко найти общий язык. Вы не будете избегать споров, но и не станете тратить силы на ненужную борьбу. Важно будет выбирать, где действительно стоит отстаивать позицию, а где лучше сохранить энергию. Венера во Льве усилит ваше желание быть замеченными и признанными, но наибольший эффект принесёт спокойная уверенность, а не конфликт.

Телец

Карта Таро на этой неделе: "Туз Кубков". Эта неделя откроет для вас новые эмоциональные возможности, особенно в сфере отношений. "Туз Кубков" символизирует начало чего-то искреннего, тёплого и значимого. С переходом к сезону Рака усиливается ваша чувствительность, и вы начинаете мягче воспринимать собственные чувства. В начале недели влияние новолуния в Близнецах поможет вам честнее говорить о том, что вы переживаете. Такая открытость будет создавать условия для новых, более глубоких связей и эмоционального обновления.

Близнецы

Карта Таро на этой неделе: "Солнце". Для вас неделя будет особенно яркой и значимой. "Солнце" символизирует ясность, уверенность и внутреннее ощущение правильного пути. После новолуния в вашем знаке вы начинаете лучше понимать себя и свои желания. Вы постепенно переходите в новый этап, где ваши решения становятся более осознанными. Всё, что вы раньше обдумывали, теперь начнёт проявляться в действиях. Неделя принесёт ощущение внутреннего подъёма и понимания, что вы двигаетесь в верном направлении.

Рак

Карта Таро на этой неделе: "Мир". Для вас начинается важный переходный период. "Мир" символизирует завершение цикла и одновременно подготовку к новому этапу. С началом вашего сезона 21 июня вы будете ощущать, что закрываете один жизненный этап. Эта неделя поможет вам увидеть, что именно пора оставить позади. Одновременно появится ощущение целостности и завершённости происходящего. Вы будете постепенно переходить к новому состоянию, которое принесёт больше внутреннего равновесия и ясности.

Лев

Карта Таро на этой неделе: "Императрица". Для вас начинается период роста и изобилия. "Императрица" усиливает темы творчества, уверенности и материального благополучия. С Венерой в вашем знаке вы будете особенно заметны для окружающих. После новолуния вы почувствуете прилив вдохновения и желания действовать активнее. Идеи будут появляться легко, а возможности – приходить естественным образом. Главное – не сдерживать себя чрезмерной критикой и позволить процессу развиваться свободно.

Дева

Карта Таро на этой неделе: "Восьмёрка Пентаклей". Неделя будет связана с работой, концентрацией и вниманием к деталям. "Восьмёрка Пентаклей" указывает на необходимость сосредоточиться на практических задачах и не отвлекаться на внешние эмоции. Астрологическая обстановка недели будет довольно эмоциональной, но вам важно оставаться в своей зоне стабильности. Вы сможете добиться хороших результатов, если будете двигаться последовательно и не позволите чужим переживаниям сбивать вас с курса. Это продуктивное время для закрепления навыков и улучшения результата.

Весы

Карта Таро на этой неделе: "Двойка Кубков". Для вас продолжается благоприятная тенденция в отношениях. Повторение карты говорит о том, что важные связи остаются стабильными и гармоничными. Венера во Льве усиливает теплоту и близость в общении, а новолуние в Близнецах помогает легче выражать чувства и мысли. На этой неделе станет проще говорить прямо о том, что раньше вызывало сомнения. Это создаст условия для более искреннего и глубокого взаимодействия.

Скорпион

Карта Таро на этой неделе: "Луна". Неделя будет особенно интуитивной и эмоционально насыщенной. "Луна" усиливает внутренние ощущения и тонкое восприятие происходящего. Вы можете не иметь всех логических объяснений, но будете чётко чувствовать направление. Информация, полученная ранее, начнёт складываться в более ясную картину. Важно будет доверять своим ощущениям, даже если они не сразу подтверждаются фактами. Эта неделя поможет вам лучше понять скрытые мотивы ситуаций и людей.

Стрелец

Карта Таро на этой неделе: "Паж Жезлов". Неделя принесёт новые идеи, импульсы и желание действовать. "Паж Жезлов" символизирует начало движения и интерес к новым возможностям. После новолуния в Близнецах вы будете чувствовать вдохновение и готовность к переменам. Вы можете решиться на шаг, который раньше казался слишком рискованным. Венера во Льве добавит уверенности и смелости. Это хорошее время для первых шагов в новом направлении, даже если пока нет полной ясности.

Козерог

Карта Таро на этой неделе: "Четвёрка Кубков". На этой неделе может появиться ощущение усталости или эмоциональной отстранённости. "Четвёрка Кубков" указывает на состояние, когда привычные вещи перестают вдохновлять. Вы будете задумываться о том, что дальше должно измениться, чтобы вернуть интерес и мотивацию. С приближением сезона Рака эмоции станут более заметными, и игнорировать их будет сложнее. Это подходящий момент для внутреннего пересмотра своих целей и потребностей.

Водолей

Карта Таро на этой неделе: "Башня". Неделя может принести неожиданные изменения в восприятии привычной ситуации. "Башня" символизирует резкое прояснение и разрушение старых иллюзий. Вы увидите то, что раньше оставалось скрытым или непонятным. Это может сначала вызвать внутренний дискомфорт, но в итоге приведёт к большей ясности. Благодаря энергии новолуния в Близнецах вы быстро адаптируетесь и сможете пересобрать своё понимание происходящего.

Рыбы

Карта Таро на этой неделе: "Шестёрка Кубков". Неделя будет связана с воспоминаниями, ностальгией и внутренними эмоциональными переживаниями. "Шестёрка Кубков" усиливает связь с прошлым и возвращает вас к важным моментам жизни. С приближением сезона Рака это состояние может стать ещё более заметным. Однако оно не будет случайным – оно поможет вам лучше понять свои нынешние потребности. Через прошлый опыт вы сможете увидеть направление для будущего развития.

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