"Похороны диктатуры": в Беларуси запланировали масштабную забастовку с тремя требованиями

Среди требований - освобождение политзаключенных и проведение новых честных выборов.

В Беларуси на вторник, 11 августа, запланирована масштабная забастовка, инициированная участниками акций протеста против фальсификаций результатов президентских выборов.

Об этом сообщил Telegram-канал Nexta и другие источники.

"Режим держится исключительно на нас и забастовка - это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин", - говорится в сообщении.

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Инициаторы забастовки намерены добиться выполнения следующих пунктов:

Признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь.

Освобождения всех политических заключённых.

Проведения новых честных выборов.

Отмечается, что забастовка - это законный и прописанный в Конституции вид протеста, поэтому задержать за него не могут, а "уволить всех невозможно".

Участников протеста призывают делиться фотографиями бастующих коллективов. "Давайте сделаем из похорон диктатуры праздник!", - призвали организаторы.

Протесты в Минске: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержано около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

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