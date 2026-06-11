Одно необычное сочетание средств может вернуть подушке свежесть и мягкость даже при коротком цикле стирки.

Иногда старые вещи, которыми мы пользуемся каждый день, требуют не замены, а небольшого ухода. Подушка как раз из таких случаев: вернуть ей свежесть можно быстро и без лишних затрат. Разберемся, как отстирать подушку от желтых пятен и вернуть ей свежесть меньше, чем за час.

Как отстирать желтые пятна от пота на подушке - лучший способ

Причина, по которой подушки со временем теряют свежесть, довольно простая: в них постепенно накапливаются пот, кожный жир и пыль, из-за чего появляется неприятный запах.

При этом большие подушки стирать сложнее, и многие откладывают уход за ними, боясь испортить наполнитель. В итоге вещь, которая должна помогать отдыхать, начинает работать уже не так комфортно и гигиенично, как раньше.

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И впрямь, если подушка слишком объемная, лучше не перегружать стиральную машину и выбрать ручную стирку, а более компактные можно стирать в барабане.

Сначала подушку стоит хорошо выбить на свежем воздухе, чтобы убрать накопившуюся пыль. Затем ее можно замочить в теплой воде с добавлением антисептического средства и мягкого дегтярного мыла – это помогает освежить ткань и убрать запахи.

В том, как отстирать подушку от пота, хорошо себя зарекомендовал способ с гелем, и порошком одновременно, а чтобы снизить количество пены, можно добавить совсем немного средства для мытья посуды.

Оптимальная температура – около 40 градусов, а режим лучше выбирать для плотных тканей: он эффективнее справляется с объемными вещами.

Интересный прием касается замены кондиционера: вместо него иногда используют ополаскиватель для полости рта - он придает легкий мятный аромат и ощущение свежести после стирки. После завершения цикла желательно сделать дополнительный отжим с сухим полотенцем, чтобы быстрее убрать влагу и не дать наполнителю сбиться в комки.

В итоге, зная, как удалить желтые пятна с подушки, она может выглядеть и ощущаться почти как новая, причем без лишних затрат и специальной техники.

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