В День независимости Украины некоторым украинцам выплатят денежную помощь, но она не всегда назначается автоматически.

В День Независимости Украины правительство ежегодно выплачивает единовременную помощь нескольким категориям украинцев. Ее размер может колебаться от 450 до более 3 тысяч гривень. Обратите внимание, что некоторым лицам необходимо самостоятельно подать заявление на получение средств. Если этого не сделать, то выплаты ко Дню Независимости могут не начислить.

Кто имеет право на выплату ко Дню Независимости

По данным ПФУ, единовременную помощь выплатят 24 августа 2026 года, а её размер может отличаться. Самая крупная по сумме выплата ко Дню Независимости в размере 3100 гривень начисляется украинцамс особыми заслугами перед государством - например, Героям Украины.

Помощь от государства предоставят людям, получившим инвалидность в результате войны. Также деньги выплатят бывшим малолетним заключенным гетто, концлагерей и других мест принудительного содержания, если у них есть инвалидность. Конкретная сумма зависит от группы инвалидности: 1 – 3100 гривень, 2 – 2900 гривень, 3 – 2700 гривень.

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1000 гривень составляют выплаты ко Дню Независимости УБД, пострадавшим участникам Евромайдана и бывшим несовершеннолетним заключенным гетто, концлагерей и других мест принудительного содержания, а также рожденным в таких местах детям.

Родственники умерших военных также имеют право оформить средства. Для этой категории выплата денежной помощи ко Дню Независимости составляет 650 гривень. Муж или жена погибшего защитника получат деньги при одном условии – они не вступили в повторный брак.

Наименьшая выплата в размере 450 гривень начисляется бывшим заключенным гетто, концлагерей и других мест принудительного содержания, которых вывезли на принудительные работы, а также детям партизан и других борцов с нацизмом.

Как оформить выплаты ко Дню Независимости 2026

Как объясняет Пенсионный фонд Украины, некоторым украинцам деньги начислят автоматически. Если те, кто получит выплаты ко Дню Независимости, входят в число пенсионеров, то средства просто добавят к августовской пенсии.

Ветеранам войны, которые находятся на военной службе, деньги отправят на счет воинской части, где они сейчас служат.

Всем остальным украинцам, имеющим право на выплату до 24 августа, необходимо самостоятельно подать заявление. Для этого нужно обратиться в ПФУ любым удобным способом: лично, по почте или онлайн. Обратите внимание, что срок подачи истекает первого августа, но если у человека не было возможности его подать, время продлевается до первого октября.

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