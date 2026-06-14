В народе православный праздник сегодня прозвали Фитов день.

15 июня по новоюлианскому календарю православные христиане вспоминают святителя Михаила - первого митрополита Киевского и одного из духовных основателей христианства на Руси. Его имя связано с первыми шагами утверждения веры на украинских землях, а сам день в церковной традиции наполнен особым духовным смыслом и молитвенной памятью.

В этот день верующие обращаются к святителю с просьбами о защите, укреплении веры и духовной стойкости, а также вспоминают церковные традиции, запреты и народные приметы, связанные с датой.

О них, а также том, какой сегодня церковный праздник отмечают в Украине по старому стилю - читайте в материале.

Видео дня

Церковный праздник сегодня в новом календаре

15 июня по новоюлианскому стилю в православной традиции вспоминают святителя Михаила, первого митрополита Киевского. Есть несколько версий его происхождения - он мог быть родом из Сирии, Болгарии или Сербии.

В 988 году, с благословения Константинопольского патриарха Николая Хризоверга, святитель Михаил прибыл в Корсунь, а затем направился в Киев к князю Владимиру Великому. Там он крестил киевлян и способствовал утверждению христианской веры на Руси.

Современники почитали его как строгого, смиренного и глубоко преданного Церкви архипастыря. При поддержке князя Владимира он занимался проповедью, развитием храмового строительства и открытием духовных школ, закладывал основы церковной жизни Киевской Руси. Именно при его участии был основан монастырь в честь Архистратига Михаила, на месте которого впоследствии появился Киево-Михайловский Златоверхий монастырь. Также по его благословению началось строительство первой каменной церкви на Руси - Десятинной.

Мощи святителя после его смерти первоначально находились в Десятинной церкви, затем были перенесены в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры, а в 1730 году - в Успенский собор, где находятся и сегодня.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в старом календаре

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - 15 июня те верующие, которые придерживаются юлианского календаря, почитают Киево-Братскую икону Божией Матери.

Обычаи дня, что нельзя делать сегодня

К святителю Михаилу верующие обращаются в молитвах с просьбами о духовной поддержке, исцелении и защите от зла. Его почитают как заступника и покровителя в сложных жизненных обстоятельствах.

В народной традиции этот день тесно переплелся с памятью мученика Вита, которого в народе прозвали Фитом. Святого считают покровителем домашнего скота, поэтому ему молятся о здоровье животных.

День по приметам благоприятен для спокойных домашних дел - уборки, работы в огороде. Считалось, что любое доброе дело, совершенное в это время, возвращается человеку сторицей.

Церковь в этот день напоминает о важности духовной чистоты и призывает избегать ссор, злословия, зависти, уныния и отказа в помощи нуждающимся.

В народных представлениях 15 июня считается днем с непростой энергетикой - ему приписывают непредсказуемость и повышенный риск неприятностей и советуют быть особенно осторожными.

Главный запрет дня касается денег и достатка: отказывать в милостыне и проявлять жадность в Фитов день - плохая примета. По поверьям, скупость в этот день возвращается бумерангом - человек сам рискует оказаться в нужде. Считается, что чем щедрее отдашь сегодня, тем больше вернется.

Среди других предостережений - не купаться в водоемах и не ходить в лес в одиночку.

Народные приметы о погоде 15 июня

По приметам этого дня судят о погоде и урожае:

сильная роса с утра - к богатому урожаю;

пасмурная или дождливая погода - к жаркому лету и теплой осени;

небо на закате окрашено в алый цвет - ближайшие дни будут удачными для рыбалки;

утром на травах много росы - лето обещает быть урожайным.

Считается, что если в этот день стоит плохая погода, значит впереди будет жаркое лето и мягкая осень.

У кого именины 15 июня

День ангела сегодня отмечают Михаил, Федор.

Считается, что люди, рожденные в этот день, отличаются добротой и легким характером, умеют поддержать и поднять настроение окружающим.

Они умеют доводить начатое до конца и стремятся к совершенству во всем, за что они берутся. Благодаря общительности и умению находить общий язык с разными людьми, быстро вливаются в коллектив и нередко становятся его неформальными лидерами.

Читайте также, какой сегодня праздник отмечают в Украине и мире.

Вас также могут заинтересовать новости: