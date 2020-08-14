Тихановская инициировала создание координационного совета для передачи власти в Беларуси
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета для обеспечения передачи власти.
Читайте также"Трибунал!": Тысячи людей протестуют под зданием правительства в Минске, ОМОН опустил щиты (фото, видео)
Об этом сообщает Telegram канал пресс-службы штабов Тихановськой, Виктора Бабарика и Валерия Цепкало.
"С учетом того, что происходит в стране и необходимости принятия неотложных мер по восстановлению законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.
Тихановская призывает всех, кто поддерживал ее, объединиться в координационный совет.
"Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передачи власти - трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества ", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Тихановская обращается к международному сообществу, европейским странам с просьбой помочь в организации диалога с белорусскими властями.
"Власть должна показать готовность к диалогу с народом. Это значит - отпустить всех задержанных. Это значит - убрать с улиц городов ОМОН и войска. Это значит - возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал преступные приказы бить и стрелять в людей", - подчеркнула она.
Протесты в Беларуси: хроника событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов (4661075 человек), его основная оппонентка Светлана Тихановська - 10,1% (588 622 человека), за Андрея Дмитриева проголосовали 1,21% избирателей (70 671 человек), за Анну Канопацкую - 1,67% (97 489 человек), за Сергея Череченя - 1,14% (66 613 человек). Против всех - 4,59% (267 360 человек).
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.
- 12 августа стало известно, что в Беларуси задержали 9-х украинцев, но благодаря работе украинских дипломатов их отпустили.
- В тот же день в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также Оксану Алешину, которых обвинили в организации массовых беспорядков.
- 13 августа стало известно, что в Бресте во время протестов задержали еще одного украинца.
- 13 августа вечером часть задержанных белорусов начали отпускать на свободу.
- 14 августа президент Владимир Зеленский заявил об освобождениипосле настойчивых действий украинской стороны трех ранее задержанных украинцев в Беларуси - Васильева, Реуцкого и Алешину.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram