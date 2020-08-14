Тихановская инициировала создание координационного совета для передачи власти в Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси призывает всех, кто поддерживал ее, объединиться в координационный совет.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета для обеспечения передачи власти.

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Об этом сообщает Telegram канал пресс-службы штабов Тихановськой, Виктора Бабарика и Валерия Цепкало.

"С учетом того, что происходит в стране и необходимости принятия неотложных мер по восстановлению законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.

Тихановская призывает всех, кто поддерживал ее, объединиться в координационный совет.

"Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передачи власти - трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Тихановская обращается к международному сообществу, европейским странам с просьбой помочь в организации диалога с белорусскими властями.

"Власть должна показать готовность к диалогу с народом. Это значит - отпустить всех задержанных. Это значит - убрать с улиц городов ОМОН и войска. Это значит - возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал преступные приказы бить и стрелять в людей", - подчеркнула она.

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Автор: Виталий Саенко