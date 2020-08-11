В Минск привезли тяжелую технику для зачистки баррикад (фото)
18:03, 11 августа 2020Мир
1178 0
Транспорт двигался в сторону Минска в прицепе грузовика.
Техника используется военными для инженерных работ / t.me/onlinerby
В Минск, где уже несколько дней продолжаются протесты, привезли инженерно-технической машину для расчистки баррикад.
Об этом сообщает одновременно ряд белорусских Telegram-каналов: Onliner, Наша Нiва и Радыё Свабода - Беларусь.
Читайте такжеПрезидент Литвы в скандальные заявления Тихановской: никто в равом уме НЕ поверит
У техники – гусеничная система, как у танков, и длиной около 8 м. Транспорт двигался в сторону центра белорусской столицы в прицепе грузовика.
Баррикады белорусы начали строить во время протестов еще 9 августа, однако их сразу зачищал ОМОН. Вчера, 10 августа, демонстранты пытались ими перекрыть дорожно-транспортное движение и использовали баррикады как защиту от пуль силовиков.
Протесты в Минске / REUTERS
Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую- 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями. По данным правозащитников, задержано около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.
- Вечером 10 августа протесты возобновились. Военный спецназ в Минске открыли огонь по протестующим. Также произошли массовые задержания по всей стране.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter