В Минск привезли тяжелую технику для зачистки баррикад (фото)

Транспорт двигался в сторону Минска в прицепе грузовика.

В Минск, где уже несколько дней продолжаются протесты, привезли инженерно-технической машину для расчистки баррикад.

Об этом сообщает одновременно ряд белорусских Telegram-каналов: Onliner, Наша Нiва и Радыё Свабода - Беларусь.

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У техники – гусеничная система, как у танков, и длиной около 8 м. Транспорт двигался в сторону центра белорусской столицы в прицепе грузовика.

Баррикады белорусы начали строить во время протестов еще 9 августа, однако их сразу зачищал ОМОН. Вчера, 10 августа, демонстранты пытались ими перекрыть дорожно-транспортное движение и использовали баррикады как защиту от пуль силовиков.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую- 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями. По данным правозащитников, задержано около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

Вечером 10 августа протесты возобновились. Военный спецназ в Минске открыли огонь по протестующим. Также произошли массовые задержания по всей стране.

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