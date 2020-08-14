В Беларуси пройдет самый масштабный в истории страны марш свободы

Марш должен охватить каждый город Беларуси.

Протестующие анонсировали самый масштабный в истории Беларуси марш свободы. Ожидается, что мероприятие начнется в это воскресенье, 16 августа, в 14:00.

Анонс появился на самом большом по количеству подписчиков белорусском оппозиционном Telegram-канале NEXTA Live.

Читайте такжеВ сети показали жуткие фото избитых протестующе в Беларуси (18+) Мероприятие в Минске начнется с проспекта Независимости, участники пройдут по центральным улицам и площадям. Марш состоится и в других городах и населенных пунктах страны.

«Воскресенье - день самого большого в истории Беларуси исключительно мирного марша, которым мы пройдем по улицам и проспектам наших городов, с улыбками и достоинством. Выйдем целыми семьями, домами, рабочими коллективами. Выразим благодарность всем, кто в этот переломный момент был на стороне народа. Вспомним всех, кто пострадал в борьбе за свободу», - говорится в сообщении.

Ранее лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская призвала мэров городов стать организаторами протестов 15 и 16 августа и остановить кровавую бойню, в которую власти превратили мирные выступления граждан.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.

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Автор: Яна Ставская