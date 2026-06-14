Трамп призвал Израиль не бомбить Ливан: это угрожает сорвать сделку с Ираном

Тем временем Израиль готовится к обороне от ударов сегодня вечером.

Израильские атаки на объекты "Хезболлы" в столице Ливан могут угрожать цели президента США Дональда Трампа подписать временное мирное соглашение с Ираном, пишет Bloomberg.

"Израильские удары по Ливану не должны продолжаться, но и нападения со стороны любой другой стороны, включая "Хезболлу", на Израиль также не должны продолжаться. Это может стать началом долгого и прекрасного мира – давайте не будем его разрушать!", - написал Трамп в соцсетях.

Позже в интервью Fox News он заявил, что сделка может быть завершена в течение нескольких часов в воскресенье, а личное подписание договора в Европе возможно позднее на этой неделе.

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Главный переговорщик Ирана Мохаммед Багер Галибаф заявил, что "нет смысла" продолжать переговоры, если у США нет "воли и возможностей" остановить бомбардировки Ливана Израилем. Исламская Республика предупредила, что израильские атаки на Бейрут не останутся "без ответа".

Израильские военные заявили, что готовятся к обстрелу в ближайшие часы. Но не уточнили, идет ли речь об огне со стороны Ливана или Ирана.

Удары Израиля по Ливану

В воскресенье Израиль атаковал Бейрут, разрушив штаб-квартиру "Хезболлы". По данным ливанских СМИ, в результате ударов в Бейруте погибли три человека, еще 15 получили ранения.

Ранее эта группировка, которую поддерживает Иран, атаковала объекты на севере Израиля. Иран настаивает на том, что любое соглашение с США должно включать в себя прекращение огня в Ливане.

Реакция Трампа на действия Израиля

Как писал УНИАН, 1 июня во время телефонного разговора Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за эскалацию конфликта в Ливане. По данным СМИ, во время разговора Трамп назвал Нетаньяху "сумасшедшим" и обвинил его в неблагодарности.

Сделка Трампа с Ираном

Напомним, что проект соглашения между США и Ираном предусматривает снятие санкций с Тегерана и открытие Ормузского пролива. Также, по данным СМИ, предусмотрен план восстановления Ирана.

Цель соглашения – продлить перемирие между США и Ираном на два месяца. После этого стороны приступят к дальнейшим переговорам по ограничению иранской ядерной программы.

Иранские официальные лица подчеркнули, что в последние дни был достигнут прогресс, и заявили, что они ближе к соглашению, чем когда-либо с момента начала прекращения огня 8 апреля. Однако они были более осторожны, чем Трамп, заявив, что не все пункты документа, который, вероятно, будет состоять из 14 пунктов, окончательно согласованы.

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