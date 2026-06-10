Рассказываем, что добавить в воду для мытья пола, чтобы не только убрать грязь, но и освежить воздух.

Все больше хозяек отказываются от бытовой химии и выбирают простые натуральные способы, чтобы справляться с грязью и бактериями в доме. И делают это не только ради экологии, но и потому, что такие средства считаются более безопасными для детей и домашних животных.

Рассказываем, чем мыть пол, чтобы в доме было чисто, свежо и без лишней химии.

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С чем мыть пол, чтобы вкусно пахло и было чисто без химии

Если раньше корица ассоциировалась только с кухней и десертами, самое время взглянуть на нее по-новому. Оказывается, корица - это не только популярная пряность для выпечки, но и натуральное средство с мягким антибактериальным и дезинфицирующим эффектом. Она помогает бороться с бактериями и при этом наполняет помещение теплым, уютным ароматом, пишет издание Blikk.

В отличие от многих бытовых химических средств, корица не оставляет липкости и резкого запаха, поэтому отлично подходит для регулярной уборки дома. Ее можно использовать и при мытье пола - и этот способ не только простой, но и делает уборку заметно приятнее, а воздух в доме - свежее и комфортнее.

Как помыть пол без химии - домашний лайфхак с корицей

Один из самых простых и доступных способов - использовать корицу. Она помогает не только освежить дом, но и придает полу чистый блеск и приятный аромат:

размешайте 1 ст. л. порошка корицы в стакане теплой воды;

смочите тряпку и вымойте пол как обычно;

дайте поверхности высохнуть - в комнате останется теплый пряный аромат.

Вместо порошка корицы можно также взять эфирное масло: на ведро воды берут около 20 капель эфирного масла корицы, хорошо перемешивают.

Специалисты рекомендуют проводить такую уборку примерно 1 раз в неделю. Этого достаточно, чтобы поддерживать чистоту и свежесть в доме без агрессивной бытовой химии.

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