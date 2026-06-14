Для мытья очков не обязательно использовать дорогие спреи - поможет обычное жидкое мыло.

Миллионы людей носят аксессуар для коррекции зрения, но лишь единицы из них знают, как правильно протирать очки. В большинстве случаев линзы просто чистят мягкой салфеткой из микрофибры. Однако на самом деле такой популярный способ приносит больше вреда, чем пользы.

Мы расскажем, как правильно протирать очки, чтобы не было разводов и царапин на линзах. Для этого вам понадобится обычное жидкое мыло и проточная вода, однако нужно запомнить несколько правил.

Можно ли очки для зрения мыть водой

Большинство обладателей этого аксессуара считают, что единственный способ, как правильно протирать очки для зрения - это чистить их сухими салфетками. Однако на самом деле этот метод даже не самый лучший.

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Дело в том, что на протяжении дня на оправе и линзах накапливается пыль, микрочастицы грязи и кожный жир. Когда мы трем их тканью, то лишь "размазываем" эти загрязнения по поверхности очков. К тому же есть большой риск оставить царапину, если на салфетку попадут микрочастицы песка или других абразивных материалов.

Если вы сомневаетесь, можно ли мыть очки для зрения, не бойтесь попробовать этот метод. На самом деле он считается самым правильным. Благодаря мылу жир на поверхности расщепляется, а вода смывает осадок и проникает даже в труднодоступные места. Однако окулисты и магазины оптики могут умалчивать об этом способе, чтобы рекламировать специальные спреи для чистки.

Классический метод того, как почистить очки для зрения (то есть с помощью салфетки) в будущем можно оставить как запасной вариант. Протирать линзы тканью удобно, когда вы находитесь на улице или в дороге. Однако дома лучше пользоваться проточной водой, чтобы снизить риск появления царапин.

Как помыть очки для зрения в домашних условиях

Перед тем, как мыть очки для зрения, сначала помойте руки с мылом. Это нужно, чтобы смыть кожный жир с пальцев.

Далее запомните, чем мыть стекла в очках для зрения. Для этого подойдет средство для мытья посуды или обычное жидкое мыло для рук. Очень важно, чтобы в составе не было масел и абразивных частиц. Также категорически запрещено использовать жидкости со спиртом или ацетоном.

Вода обязательно должна быть слегка теплой или прохладной, но ни в коем случае не горячей. Высокая температура может уничтожить защитное покрытие линз.

Метод мытья очень простой: намочите аксессуар под краном, выдавите мыло на ладонь и легкими движениями натрите средством линзы с обеих сторон. Также не забудьте очистить носик и саму оправу. Затем промойте очки под проточной водой. Влажную поверхность не протирайте салфеткой, а стряхните остатки воды. Линзы обычно имеют гидрофобное покрытие, поэтому капли сами стекут вниз.

В результате у вас получатся идеально чистые очки без разводов и жирных следов, при этом с минимальными усилиями. Вся процедура займет не более 2 минут, а результат приятно поразит.

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