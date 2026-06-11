Даже зачерствевший хлеб можно с пользой использовать на участке.

Не всегда для хорошего урожая нужны дорогие удобрения: порой полезную подкормку можно приготовить из того, что обычно отправляется в мусорное ведро - например, из остатков черствого хлеба. Разберемся, как использовать сухой хлеб в огороде и какие культуры им можно подкормить.

Как правильно сделать удобрение из хлеба - советы для садоводов

Как известно, огурцы любят питательную почву и если полезных веществ в ней недостаточно, кусты начинают расти хуже, листья могут желтеть, а завязи – опадать. Поэтому подкормка из хлеба для огурцов часто становится не просто вспомогательным элементом, а необходимостью для поддержания хорошего урожая.

Дело в том, что замоченный хлеб для огорода развивает полезную микрофлору, что благоприятно влияет на почву и помогает корням лучше получать влагу и необходимые вещества.

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После такой подкормки огурцы обычно растут активнее, легче переносят капризы погоды и формируют больше завязей. А значит, шансы на хороший урожай заметно увеличиваются.

В том, как сделать удобрение из сухого хлеба, не должно быть особых трудностей, главное – использовать сухой хлеб без плесени. Причем лучше всего подойдет хлеб на закваске с простым составом и небольшим количеством соли.

Достаточно положить в емкость 2–3 горсти хлеба, залить их примерно 5 литрами теплой воды и добавить столовую ложку сахара. Затем смесь накрывают тканью и оставляют в теплом месте на 2–3 дня, чтобы началось брожение.

Как использовать хлеб на огороде - частота полива

Если с тем, как приготовить удобрение из хлеба, все ясно, стоит также уточнить, как его правильно применять.

Удобрение из сухого хлеба нужно вносить раз в 10–14 дней, расходуя около 0,5 литра разведенного раствора на одно растение. Причем поливать нужно только по влажной почве, заранее пролив грядки обычной водой (при необходимости).

Начать использовать настой можно через несколько недель после появления всходов и вплоть до конца плодоношения, чередуя его с другими органическими подкормками.

Кстати, хотя готовится удобрение из хлеба для огурцов, его также можно использовать для томатов, перца, баклажанов и кабачков. Более того, кроме овощных культур, на него хорошо реагируют и многие ягодные кустарники, включая малину, смородину и крыжовник, а также некоторые декоративные растения, например пионы и гортензии.

Таким образом, зная, как сделать удобрение из хлеба, вы сможете не только сократить пищевые отходы, но и получить простое средство для улучшения почвы и повышения урожайности в саду и огороде.

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