Идеальное удобрение для роз стимулирует их рост и помогает ускорить цветение.

В начале лета на клумбах распускаются первые розы. Чтобы королева цветника имела особенно роскошный вид, помогите ей - внесите под кусты немного удобрения. Такая процедура займет всего пару минут, но ваши усилия обязательно окупятся в будущем. Список того, чем подкормить розы, не ограничивается одним средством и предлагает цветоводам большой выбор.

Чем подкормить розу для роста и цветения из химии

Данный вид растения хорошо реагирует на подкормки и может цвести на пару недель дольше при хорошем уходе. Какое самое лучшее удобрение для роз - зависит от времени года. Весной кустам нужен азот, чтобы быстрее сформировать молодые ветки. Летом этот микроэлемент убирают, а на замену ему вводят калий и фосфор. Они отвечают за количество цветочных бутонов и общий иммунитет.

Среди минеральных средств лучшее удобрение для роз можно выбрать из калийно-фосфорных препаратов: суперфосфат, калия сульфат, монофосфат калия. Выбранное средство вносите на клумбу раз в месяц до окончания цветения. Перед процедурой всегда поливайте розы обычной водой, поскольку питание лучше усвоится из влажной почвы.

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Удобрить цветок можно двумя способами: сухим и влажным. Для первого метода выкопайте траншею глубиной 5 сантиметров на расстоянии 20 сантиметров вокруг ствола. Равномерно рассыпьте по кругу небольшую жменю выбранного препарата. Заделайте канаву землей и полейте клумбу большим количеством воды.

Для влажного метода приготовьте раствор из 10 литров воды и 10 граммов любого из перечисленных средств. Такой смесью полейте кусты, но не прямо под корень, а на расстоянии примерно 15 сантиметров от стебля. Также удобрение можно внести по листу, опрыскивая кусты из пульверизатора. Этот метод особенно эффективен в холодную погоду.

Желающим добиться пышного цветения нужно не только знать, чем подкормить розы летом во время цветения, но и как за ними ухаживать. Обязательно обрезайте увядшие бутоны, чтобы растение не тратило на них силы. Также раз в неделю осматривайте нижнюю часть листьев: здесь легче всего заметить признаки болезни или вредителей. Если растения заболеют, сразу же обработайте их инсектицидами.

Чем подкормить розы народными средствами

Если не доверяете "химии", можете приготовить самодельное удобрение. Хорошо реагируют розы на настой сорняков. Крупно порубите сорные растения и наполните ими ведро на две трети. Залейте доверху водой и оставьте настояться на солнце 2-3 суток. Затем разведите ещё 10 литрами воды и применяйте смесь как питательное удобрение.

Второй вариант, чем подкормить розы летом, предусматривает использование золы. Это доступное и богатое витаминами удобрение. Его можно вносить сухим методом (по 100 граммов в каждую канаву) или приготовить раствор из стакана пепла и 10 литров воды.

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