Люди, выросшие в 60-70-х, терпеть не могут 10 моментов в современном воспитании детей

Вполне естественно, что тенденции и стили воспитания детей меняются, поскольку меняется и мир, в котором мы живем.

Сегодняшние дети не сталкиваются с теми же проблемами, что и предыдущие поколения. Тем не менее, некоторые люди, выросшие в 60-х и 70-х годах, не выносят методов воспитания детей молодым поколением.

Как пишет YourTango, эти люди, выросшие десятилетия назад, получили совершенно другое воспитание, и они считают, что молодые родители делают многое не так и их усилия по воспитанию не достигают цели.

Психологи рассказали о 10 моментах в современном воспитании детей, которые раздражают старшее поколение больше всего.

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1. Чрезмерная опека

Такая опека часто рождается из желания обеспечить безопасность детей и удовлетворить их потребности, но это может иметь довольно катастрофические последствия.

Человек, выросший с чрезмерно опекающими родителями, может испытывать трудности с самостоятельностью или уверенностью в себе. Старшее поколение знает это, потому что у них было больше свободы действий. Их родители не постоянно контролировали каждую деталь их жизни, но они всё равно выросли нормальными людьми.

2. Спрашивать мнение своих детей

Люди из 60-х и 70-х выросли с очень небольшой автономией, поэтому не понимают, почему некоторые родители позволяют детям высказывать свое мнение и иногда участвовать в процессе принятия решений.

Однако предоставление детям возможности высказаться на самом деле жизненно важно для развития их мозга.

3. Постоянная похвала

Похвала без всякой причины может снизить уровень уверенности в себе, и люди старшего поколения это понимают. Они не росли в то время, когда родители и другие авторитетные лица чувствовали необходимость постоянно говорить детям, какие они замечательные, поэтому они не понимают, почему это стало обычным явлением сейчас.

4. Отсутствие физического наказания

Люди старшего поколения, вероятно, будут утверждать, что подобные наказания на них не оказывали негативного влияния, потому что сейчас с ними все в порядке, и считают, что современные родители слишком мягкие и в целом не воспитывают детей должным образом.

Американская психологическая ассоциация утверждает, что любые предполагаемые краткосрочные выгоды от физического наказаня не перевешивают потенциальные недостатки.

5. Недостаточно времени на свежем воздухе

Доказано, что пребывание на свежем воздухе полезно для детей, поскольку улучшает их психическое здоровье и дает им возможность быть активными. Тем не менее, эксперты говорят, что мы находимся в разгаре кризиса, называемого "синдромом дефицита природы", потому что дети не проводят достаточно времени на улице.

6. Мягкое воспитание

Идея состоит в том, чтобы быть для своего ребенка скорее тренером, чем карателем. Некоторые люди неправильно истолковывают мягкое воспитание как то, что родители просто позволяют своим детям делать все, что они хотят, не устанавливая никаких границ. Легко понять, почему это может показаться полным безумием людям, выросшим в семьях со строгими родителями, которые не боялись применять наказания.

7. Помощь детям в понимании своих эмоций

Раньше от детей просто ожидали, что они будут стойкими и смогут преодолеть любые проблемы с минимальной помощью. Это заставляет людей, выросших в такой среде, думать, что нет необходимости обсуждать чувства, и что дети должны просто уметь справляться с ними сами.

Сейчас мы знаем, что понимание своих эмоций важно, даже в очень юном возрасте. Родители, которые учат своих детей регулировать свои эмоции, оказывают им услугу, которая поможет им стать лучшими учениками и друзьями. Это не слабость, даже если старшее поколение так считает.

8. Не прививать детям чувство ответственности

Люди, выросшие несколько десятилетий назад, довольно рано научились брать на себя ответственность. Их родители не баловали детей и не делали за них всё. Они ожидали, что те возьмут на себя соответствующие возрасту обязанности, когда придёт время, и смогут позаботиться о себе сами.

В то же время некоторые молодые родители просто делают всё за своих детей, что может казаться способом защитить их, но на самом деле не приносит им никакой пользы.

9. Планирование всего вокруг своих детей

Этот стиль воспитания может привести к появлению детей, которые считают себя вправе на все и думают, что всегда должны быть идеально обеспечены, при этом не очень самостоятельных. Люди, выросшие в 60-х и 70-х годах, не могут представить себе родителей, которые относились бы к своим детям так, будто мир вращается вокруг них, и принимали бы каждое решение, исходя из их потребностей.

10. Не давать детям возможности скучать

Позволяя детям скучать, на самом деле мы даем им возможность развивать творческие способности и навыки решения проблем. Если ребенку действительно скучно, велика вероятность, что он сможет придумать, чем занять себя. Именно таким было детство до того, как его заполонили экраны, поэтому люди старшего поколения знают, что иногда полезно позволять детям скучать и самим придумывать себе занятия.

Ранее психологи назвали единственный правильный и полезный способ похвалить ребенка.

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