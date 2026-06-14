Зеленский заявил, что договорился с Трампом о встрече в ближайшие дни

Вероятно, встреча состоится в кулуарах саммита G7.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился со своим американским коллегой Дональдом Трампом о встрече в Европе, где оба лидера будут присутствовать на саммите "Группы семи". Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Только что я разговаривал с президентом Соединенных Штатов Америки – с президентом Трампом. Поздравил его с днем рождения, с днем американской армии: сегодня два праздника в Америке, и мы очень хорошо поговорили с ним", – рассказал Зеленский.

По его словам, они беседовали на многие ключевые темы – "и о войне, и о ее корнях, и о дипломатических возможностях, и о позициях наших партнеров".

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"Говорили долго. Очень подробно. У нас одно пожелание для президента Трампа – у всех украинцев – чтобы наконец удалось достичь мира, чтобы мы смогли достичь этого успеха вместе с Америкой, вместе со всеми нашими партнерами. Это самое главное, чего мы все хотим, и важно, что американское общество полностью поддерживает это наше украинское стремление к достойному миру – поддерживает нас в защите от российской войны", – отметил президент.

Он сказал, что сегодня прозвучали "абсолютно правильные слова президента Трампа", в частности, "о нашем Крыме", мол, "именно с захвата Крыма Россией все началось и что если бы тогда было сильное лидерство, то всей войны просто не было бы".

"Я поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки за всю помощь, которую оказали Соединенные Штаты. Мы договорились о нашей с ним встрече: в ближайшие дни в Европе будут проходить встречи "Группы семи", конечно, Украина и наша защита, наши возможности прийти к миру будут среди главных тем", – добавил президент Украины.

Саммит G7 и Украина

Как сообщал ранее УНИАН, в СМИ появилась информация, что Трамп и Зеленский могут встретиться в кулуарах рабочей сессии группы G7. На вопрос, запланирована ли двусторонняя встреча между Трампом и Зеленским, американский чиновник ответил, что лидеры, "возможно, встретятся друг с другом в кулуарах", однако по состоянию на 13 июня двусторонняя встреча не была запланирована.

Также мы писали, что на саммите G7 лидеры стран попытаются убедить Трампа пересмотреть свое отношение к России. Кроме того, Европа хочет показать Трампу свою готовность к диалогу с Москвой, одновременно усиливая санкции и увеличивая военную поддержку Украины.

В Politico отметили, что Украина едет на G7 с новыми козырями. В последнее время ей удалось добиться успехов с помощью своих беспилотников, стабилизировать фронт и расширить сотрудничество с европейскими партнерами. Имея такие "козыри", Киев и его союзники надеются убедить президента США Трампа уделить больше внимания войне в Украине.

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