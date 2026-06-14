В России после ночных ударов по нефтехранилищу пошел 'мазутный дождь', - СМИ

В местных группах в соцсетях появились фотографии растений и предметов, покрытых чёрными каплями и сплошной масляной плёнкой.

Жители Рыбинского округа Ярославской области РФ пожаловались, что после ночного удара дронов по комбинату "Темп" Росрезерва выпал "мазутный дождь". Как пишет The Moscow Times, в местных пабликах появляются фото растений и предметов, покрытых черными каплями и сплошной масляной пленкой. Жители даже опасаются, что почва после этого будет отравлен на многие годы.

"Я в шоке. Приехали, а у нас вся дача, вообще все в этом мазуте. Все растения, все. "Дождь" прошел", – цитирует издание одну из жительниц.

Также на видео видна покрытая нефтяной пленкой река Волготня в селе Волково в 20 километрах от Рыбинска.

Видео дня

В издании напомнили, что украинские беспилотники атаковали Ярославскую область в ночь на 14 июня. Губернатор Михаил Евраев сообщил о "попадании в промышленные объекты по хранению топлива" с последующим пожаром. В сети очевидцы распространили видео с густым черным дымом над комбинатом "Темп" в Рыбинске.

Удар по Ярославской области РФ

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 14 июня Россию атаковали дроны. По данным местных пабликов, под ударами, в частности, оказалась нефтебаза "Спецторг Плюс" в Рыбинске Ярославской области. В сети публиковали видео пожара и огромных столбов дыма.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дроны СБУ поразили нефтяной объект в Ярославском регионе Российской Федерации в более чем 700 километрах от границы.

"Есть хорошие результаты наших воинов в применении дальнобойных ударов по важным объектам на территории России и временно оккупированных территориях Украины. Более чем в 700 километрах от нашей государственной границы – в Ярославском регионе России воины СБУ поразили нефтяной объект, имевший значение для резерва государства-агрессора", – отметил он.

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