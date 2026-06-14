Из-за ударов ВСУ по логистике россияне идут на уловки: Волошин раскрыл, что придумывает враг

Противник планирует перевозить боеприпасы на гражданских легковых автомобилях с прицепами.

На юге Украины российские военные меняют логистические маршруты и схемы снабжения из-за ударов ВСУ по вражеской логистике. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, враг ищет другие пути снабжения, а полностью перебить логистику противника пока не удается. В частности, для перевозки личного состава оккупанты используют второстепенные дороги, что увеличивает время. Кроме того, российских военных транспортируют небольшими группами на гражданских автомобилях, а также рассматривают возможность применения водного транспорта – малых танкеров, наливных барж и шаланд.

"По данным разведки, враг рассматривает такую возможность, чтобы полевые склады боеприпасов находились на расстоянии более 200 км от линии боевого столкновения. А затем, чтобы от них было еще несколько полевых складов, на которых запас боеприпасов и ракет составлял не более чем на двое суток. И все перевозки будут осуществляться, например, гражданским транспортом… Личный состав, который будет задействован в этих перевозках, не должен быть одет в форму, должен быть в гражданской одежде или же в форме представителей коммунальных служб", – сказал Волошин.

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По его словам, ситуация на юге Украины остается сложной. За прошедшие сутки зафиксировано 34 боевых столкновения, из которых больше всего – на Гуляйпольском направлении, где оккупанты совершили 29 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Оленевка-Константиновка, Гуляйпольское, Тернуватое, Железнодорожное, Верхняя Терса, Чаривное и в сторону Горкого, Доброполья, Воздвижковки.

На Александровском направлении противник атаковал ВСУ один раз в районе Вороного, на Ореховском ВСУ остановили 3 попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степовое, Степногорск и в сторону Приморской. На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили одну вражескую атаку в сторону Антоновского автомобильного моста.

Удары по логистике врага

Как писал УНИАН, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин говорил, что благодаря тому, что ВСУ наносят удары по логистике россиян, в частности по мостам, активность штурмов снизилась. Если раньше фиксировалось около полусотни штурмов в сутки, то затем их стало вдвое меньше. Тогда пресс-секретарь предположил, что снижение активности россиян обусловлено накоплением сил на определенных участках. Однако большое значение имеет контроль над логистикой противника, в частности над такими важными объектами, как мосты.

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