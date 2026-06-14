Морпехи ВСУ вытеснили оккупантов с части островов на Херсонщине и расширили 'кил-зону'

Украинским подразделениям удалось не только оттеснить противника от части островной зоны, но и осложнить его действия в районе Олешек.

Украинские морские пехотинцы вытеснили российских военных с части островов в дельте Днепра между Херсоном и временно оккупированными Олешками. Об этом рассказал командир 34-й отдельной бригады морской пехоты Дмитрий Пулинец в интервью проекту "Крым.Реалии".

По его словам, речь идет об островах Алексеевский, Круглик, Корабелов и Потёмкинский. Ранее российским подразделениям удавалось закрепляться на этих участках, однако сейчас их контролируют украинские морпехи.

"Их задача – столкнуть нас в воду, если буквально. И они не оставляют попыток это сделать", – отметил комбриг.

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Пулинец сообщил, что украинским подразделениям удалось не только оттеснить противника от части островной зоны, но и осложнить его действия в районе Олешек. По его словам, ВСУ нарушили логистику российских войск и расширили так называемую "кил-зону" – территорию, где противник находится под постоянным огневым воздействием.

Командир также рассказал, что российские военные использовали Конковский автомобильный мост как один из опорных пунктов и место накопления личного состава, однако в последние дни им стало значительно сложнее действовать в этом районе.

Еще одним важным заявлением стало подтверждение присутствия украинских морпехов на левом берегу Днепра. Пулинец отметил, что подразделения удерживают там позиции, однако не стал раскрывать подробностей из соображений безопасности.

По его словам, наблюдательные посты размещены для предотвращения возможных попыток форсирования Днепра российскими войсками. Снабжение украинских бойцов продовольствием и боеприпасами осуществляется исключительно по воздуху.

Комбриг добавил, что ротация личного состава на левом берегу представляет собой фактически отдельную спецоперацию. Для переброски военных используют сложные погодные условия – дождь, туман или снег, а сам процесс прикрывается всеми доступными средствами огневой поддержки.

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Ранее спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что на юге Украины российские военные меняют логистические маршруты и схемы снабжения из-за ударов ВСУ по снабжению. Однако полностью перебить логистику врага пока не удается. Для перевозки личного состава оккупанты используют второстепенные дороги, а также перемещаются небольшими группами на гражданских автомобилях.

Командир 19-го армейского корпуса, бригадный генерал Александр Бакулин сообщил, что оккупанты в течение года приближались к Константиновке и сейчас вышли на ее окраины. По его словам, ситуация на этом направлении абсолютно прогнозируемая. Бойцы ВСУ вынуждены вести оборону где-то за городом, а основной рубеж в большинстве воинских частей непосредственно в городе. Что касается Покровска, генерал отмечает, что противник там немного изменил тактику, пытаясь просочиться мелкими группами.

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