Война в Украине похожа на Первую мировую, но есть 5 важных нюансов, – Kyiv Post

Пока рано говорить о том, что Россия приближается к сценарию 1917 года.

Полномасштабная война России против Украины уже превысила по продолжительности участие Российской империи в Первой мировой войне. Как пишет англоязычное издание Kyiv Post, оба конфликта имеют немало сходных черт, но это не полное повторение прошлого.

"Несмотря на сильное тактическое сходство и серьезные потери России, военная мощь, политический контроль и социальная устойчивость современной России гораздо сильнее, чем у имперской России 1917 года. Но если посмотреть на Россию тогда и сейчас, то многие из тех же красных огоньков мигают", – говорится в публикации.

Масштаб войны

Автор отмечает, что для Российской империи Первая мировая была тотальной войной, охватившей практически все сферы жизни страны и потребовавшей полного задействования всех имеющихся ресурсов. По оценкам историков, тогда в армию мобилизовали около 12 миллионов человек из населения в 175–180 миллионов.

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В то же время современная Россия за время войны против Украины привлекла к боевым действиям примерно 1,8–2 миллиона человек. Хотя абсолютные потери российских войск в Украине остаются очень большими, влияние войны на все общество, по оценке автора, гораздо меньше, чем сто лет назад.

Структура армии

В статье говорится, что армия Российской империи преимущественно состояла из крестьян, тогда как офицерский корпус формировали представители дворянства и образованных городских слоев. Это создавало глубокий социальный разрыв между командирами и солдатами.

Современные российские войска, напротив, комплектуются преимущественно контрактниками, которых привлекают высокими выплатами или другими материальными стимулами. В то же время автор считает, что офицерский корпус и сегодня остается очень централизованным и ориентированным на карьерный рост.

Окопная или маневренная война

По мнению автора, популярное утверждение о том, что российско-украинская война превратилась исключительно в статическое окопное противостояние, является ошибочным. В материале напоминается, что и во время Первой мировой, и в современной войне происходили масштабные наступательные операции и значительные изменения линии фронта. Хотя окопы, укрепления и проволочные заграждения играют важную роль в обоих конфликтах, боевые действия не были полностью застывшими ни тогда, ни сейчас.

Технологии против "мяса"

Издание обращает внимание на поразительное сходство подходов российского командования в обеих войнах. И в Российской империи, и в современной России военные руководители стремились достигать результата за счет концентрации живой силы и массированного применения артиллерии.

Вместе с тем технологический уровень изменился кардинально. Автор отмечает, что российская оборонная промышленность и сто лет назад, и сегодня испытывает трудности с производством наиболее технологичных систем вооружений. При этом Украина, по его оценке, достигла существенного преимущества в сфере цифровых технологий, сетевого управления и беспилотных систем.

"В цифровом плане, с сетями объединения данных и широким использованием дронов с искусственным интеллектом, украинские силы технологически как минимум на полвека опережают российские", – отмечает автор.

Революция в России

Автор считает, что современная Россия пока далека от революционного сценария 1917 года. В публикации отмечается, что нынешняя российская власть лучше контролирует СМИ, имеет сильный репрессивный аппарат, а большая часть политической оппозиции находится за рубежом. Кроме того, последствия войны для большинства российских семей не столь разрушительны, как во время Первой мировой.

Впрочем, издание отмечает, что некоторые предпосылки кризисных процессов уже заметны. Среди них инфляция, рост потерь, неопределенные военные цели, технологическое отставание в отдельных сферах и убеждение части общества, что наибольшую выгоду от войны получают представители российской элиты. Именно такие факторы, напоминает автор, в свое время стали предвестниками политических потрясений в Российской империи.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Россия и США стремились создать новый мировой порядок, в котором великие державы будут диктовать свою волю меньшим нациям. Но войны в Украине и Иране показали, что меньшие государства способны оказывать длительное сопротивление и заставлять великие державы считаться с ними.

Украина и Иран сохранили стабильность управления и втянули более сильных оппонентов в дорогостоящее противостояние, тогда как воздушные кампании не стали решающими. В результате Москва и Вашингтон не достигли своих первоначальных целей, а затягивание конфликтов подрывает их авторитет на международной арене.

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